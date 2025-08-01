Bloomberg: российские миллиардеры заработали более $20 млрд с начала 2025 года
Состояние владельцев крупнейших российских бизнесов увеличилось на $20,163 млрд с января 2025 г., следует из данных «Индекса миллиардеров» агентства Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).
По данным аналитиков издания, сооснователь Telegram Павел Дуров заработал $3,27 млрд за указанный период. С учетом этой суммы состояние бизнесмена увеличилось до $14,3 млрд. При росте на $3,12 млрд состояние основателя холдинга USM («Металлоинвест», Удоканская медь, «Мегафон») Алишера Усманова достигло $16,3 млрд. Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин сейчас, по данным Bloomberg, обладает капиталом в $30,4 млрд, заработав с начала года $2,56 млрд.
При этом потерял больше всего за семь месяцев председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин – его состояние сократилось на $3,58 млрд и теперь составляет $22,2 млрд.
1 июля агентство писало, что с начала 2025 г. общая сумма сбережений самых богатых предпринимателей России выросла на $24,57 млрд, а их совокупное состояние на тот момент достигло $316,74 млрд. Самым богатым россиянином был признан Потанин с капиталом $31,7 млрд.