Bloomberg: российские миллиардеры заработали более $20 млрд с начала 2025 года

По данным аналитиков издания, сооснователь Telegram Павел Дуров заработал $3,27 млрд за указанный период. С учетом этой суммы состояние бизнесмена увеличилось до $14,3 млрд. При росте на $3,12 млрд состояние основателя холдинга USM («Металлоинвест», Удоканская медь, «Мегафон») Алишера Усманова достигло $16,3 млрд. Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин сейчас, по данным Bloomberg, обладает капиталом в $30,4 млрд, заработав с начала года $2,56 млрд.