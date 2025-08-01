Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Bloomberg: российские миллиардеры заработали более $20 млрд с начала 2025 года

Ведомости

Состояние владельцев крупнейших российских бизнесов увеличилось на $20,163 млрд с января 2025 г., следует из данных «Индекса миллиардеров» агентства Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

По данным аналитиков издания, сооснователь Telegram Павел Дуров заработал $3,27 млрд за указанный период. С учетом этой суммы состояние бизнесмена увеличилось до $14,3 млрд. При росте на $3,12 млрд состояние основателя холдинга USM («Металлоинвест», Удоканская медь, «Мегафон») Алишера Усманова достигло $16,3 млрд. Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин сейчас, по данным Bloomberg, обладает капиталом в $30,4 млрд, заработав с начала года $2,56 млрд.

При этом потерял больше всего за семь месяцев председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин – его состояние сократилось на $3,58 млрд и теперь составляет $22,2 млрд.

1 июля агентство писало, что с начала 2025 г. общая сумма сбережений самых богатых предпринимателей России выросла на $24,57 млрд, а их совокупное состояние на тот момент достигло $316,74 млрд. Самым богатым россиянином был признан Потанин с капиталом $31,7 млрд.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных