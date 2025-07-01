Состояние российских миллиардеров выросло на $25,6 млрд c начала года
С начала 2025 г. общая сумма сбережений самых богатых предпринимателей России выросла на $24,57 млрд. Их совокупное состояние в настоящее время достигло $316,74 млрд, следует из данных рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Самым богатым россиянином признан президент «Норильского никеля» Владимир Потанин с капиталом $31,7 млрд (+$3,83 млрд с начала года). На втором месте – совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с состоянием $26,7 мрлд, которое увеличилось на $1,39 млрд. За ним следует председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов ($24,7 млрд, +$1,48 млрд).
1 мая совокупное состояние богатейших российских бизнесменов показало рост почти на $15 млрд, а их общий капитал – на $14,975 млрд.