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Состояние российских миллиардеров выросло на $25,6 млрд c начала года

Ведомости

С начала 2025 г. общая сумма сбережений самых богатых предпринимателей России выросла на $24,57 млрд. Их совокупное состояние в настоящее время достигло $316,74 млрд, следует из данных рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самым богатым россиянином признан президент «Норильского никеля» Владимир Потанин с капиталом $31,7 млрд (+$3,83 млрд с начала года). На втором месте – совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с состоянием $26,7 мрлд, которое увеличилось на $1,39 млрд. За ним следует председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов ($24,7 млрд, +$1,48 млрд).

По данным BBI, состояние основателя холдинга USM («Металлоинвест», Удоканская медь, «Мегафон») Алишера Усманова составляет $16,4 млрд (+$3,17 млрд). Состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко достигло $21,8 млрд, показав рост на $1,62 млрд.

1 мая совокупное состояние богатейших российских бизнесменов показало рост почти на $15 млрд, а их общий капитал – на $14,975 млрд.

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