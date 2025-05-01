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Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло на $15 млрд

Ведомости

С начала 2025 г. совокупное состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось почти на $15 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Богатейшие россияне владеют в совокупности $14,975 млрд. Согласно данным BBI, состояние основателя холдинга USM («Металлоинвест», Удоканская медь, «Мегафон») Алишера Усманова составляет $16,9 млрд. Бизнесмен занимает 125-е место в рейтинге богатейших людей мира, его состояние увеличилось на $3,6 млрд.

Состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось до $22,7 млрд, а председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина – уменьшилось с начала года на $2,3 млрд, до $23,5 млрд. Сейчас самым богатым из представленных в списке россиян остается президент компании «Норникель» Владимир Потанин ($30 млрд), за ним следует совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов ($25,4 млрд).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в рейтинге BBI представлены 500 богатейших людей мира, в том числе 20 граждан России. На 3 марта общее состояние российских миллиардеров достигло около $293 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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