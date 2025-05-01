Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло на $15 млрд
С начала 2025 г. совокупное состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось почти на $15 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Богатейшие россияне владеют в совокупности $14,975 млрд. Согласно данным BBI, состояние основателя холдинга USM («Металлоинвест», Удоканская медь, «Мегафон») Алишера Усманова составляет $16,9 млрд. Бизнесмен занимает 125-е место в рейтинге богатейших людей мира, его состояние увеличилось на $3,6 млрд.
Состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось до $22,7 млрд, а председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина – уменьшилось с начала года на $2,3 млрд, до $23,5 млрд. Сейчас самым богатым из представленных в списке россиян остается президент компании «Норникель» Владимир Потанин ($30 млрд), за ним следует совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов ($25,4 млрд).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в рейтинге BBI представлены 500 богатейших людей мира, в том числе 20 граждан России. На 3 марта общее состояние российских миллиардеров достигло около $293 млрд.