Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло на $15 млрд

Состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось до $22,7 млрд, а председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина – уменьшилось с начала года на $2,3 млрд, до $23,5 млрд. Сейчас самым богатым из представленных в списке россиян остается президент компании «Норникель» Владимир Потанин ($30 млрд), за ним следует совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов ($25,4 млрд).