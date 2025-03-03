С начала 2025 года российские миллиардеры увеличили состояние почти на $8 млрд
С начала 2025 г. совокупное состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось почти на $8 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Согласно данным BBI, больше всего за указанный период заработал бизнесмен Алишер Усманов. С начала года он поднялся с восьмой строчки рейтинга на седьмую. Состояние Усманова увеличилось на $3,1 млрд – до 16,3 млрд.
Сейчас самым богатым из представленных в списке россиян остается президент компании «Норникель» Владимир Потанин. С начала года его состояние увеличилось на $1,77 млрд – до $29,6 млрд. Следующий в списке – совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который с начала 2025 г. увеличил состояние на $1,31 млрд – до $26,6 млрд.
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в рейтинге BBI представлены 500 богатейших людей мира, в том числе 20 граждан России. На 3 марта общее состояние российских миллиардеров составляет около $293 млрд.
25 октября 2024 г. стало известно, что рекордный рост акций Tesla позволил владельцу компании американскому бизнесмену Илону Маску за один день увеличить свое состояние на $33,5 млрд. Рост акций произошел на фоне заявления Маска об увеличении продаж автомобилей Tesla на 20-30% в 2025 г. На данный момент Маск занимает первую строчку рейтинга BBI. По данным сайта, его состояние составляет $351 млрд.