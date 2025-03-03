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С начала 2025 года российские миллиардеры увеличили состояние почти на $8 млрд

Ведомости

С начала 2025 г. совокупное состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось почти на $8 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Согласно данным BBI, больше всего за указанный период заработал бизнесмен Алишер Усманов. С начала года он поднялся с восьмой строчки рейтинга на седьмую. Состояние Усманова увеличилось на $3,1 млрд – до 16,3 млрд.

Сейчас самым богатым из представленных в списке россиян остается президент компании «Норникель» Владимир Потанин. С начала года его состояние увеличилось на $1,77 млрд – до $29,6 млрд. Следующий в списке – совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который с начала 2025 г. увеличил состояние на $1,31 млрд – до $26,6 млрд.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в рейтинге BBI представлены 500 богатейших людей мира, в том числе 20 граждан России. На 3 марта общее состояние российских миллиардеров составляет около $293 млрд.

25 октября 2024 г. стало известно, что рекордный рост акций Tesla позволил владельцу компании американскому бизнесмену Илону Маску за один день увеличить свое состояние на $33,5 млрд. Рост акций произошел на фоне заявления Маска об увеличении продаж автомобилей Tesla на 20-30% в 2025 г. На данный момент Маск занимает первую строчку рейтинга BBI. По данным сайта, его состояние составляет $351 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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