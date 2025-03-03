С начала 2025 года российские миллиардеры увеличили состояние почти на $8 млрд

Сейчас самым богатым из представленных в списке россиян остается президент компании «Норникель» Владимир Потанин. С начала года его состояние увеличилось на $1,77 млрд – до $29,6 млрд. Следующий в списке – совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который с начала 2025 г. увеличил состояние на $1,31 млрд – до $26,6 млрд.