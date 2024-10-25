Илон Маск за день заработал $33,5 млрд из-за рекордного роста акций Tesla

В тот же день Tesla отчиталась об увеличении чистой прибыли в III квартале на 17%, она составила $2,17 млрд после $1,85 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка за июль – сентябрь 2024 г. выросла на 8%. Поставки электромобилей компании в III квартале выросли на 6% до 462 890 единиц (в III квартале 2023 г. – 435 059 электрокаров). Производство всех электрокаров Tesla в июле – сентябре повысилось на 9,1% и достигло 469 796.