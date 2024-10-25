Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Илон Маск за день заработал $33,5 млрд из-за рекордного роста акций Tesla

Ведомости

Рекордный рост акций Tesla позволил владельцу компании американскому бизнесмену Илону Маску за один день увеличить свое состояние на $33,5 млрд, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Маск занимает первое место в рейтинге с состоянием в $270 млрд.

24 октября стоимость акций Tesla по итогам основной торговой сессии на бирже Nasdaq увеличилась на 21,92% до $260,48 за бумагу. Этот прирост в котировках компании стал рекордным за 11 лет.

Рост акций произошел на фоне заявления Маска об увеличении продаж автомобилей Tesla на 20-30% в 2025 г., писало агентство Reuters. Глава компании заверил инвесторов, что в течение года Tesla занималась обновлением машинного ряда и улучшением характеристик выпускаемых моделей. Отмечалось, что Маск дал ровно столько обещаний, чтобы инвесторы остались в компании. Она сохранила свои позиции ведущего производителя электромобилей, опередив китайскую BYD, ее финансовые показатели немного не оправдали ожиданий аналитиков, сообщала Financial Times.

В тот же день Tesla отчиталась об увеличении чистой прибыли в III квартале на 17%, она составила $2,17 млрд после $1,85 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка за июль – сентябрь 2024 г. выросла на 8%. Поставки электромобилей компании в III квартале выросли на 6% до 462 890 единиц (в III квартале 2023 г. – 435 059 электрокаров). Производство всех электрокаров Tesla в июле – сентябре повысилось на 9,1% и достигло 469 796.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных