Илон Маск за день заработал $33,5 млрд из-за рекордного роста акций Tesla
Рекордный рост акций Tesla позволил владельцу компании американскому бизнесмену Илону Маску за один день увеличить свое состояние на $33,5 млрд, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Маск занимает первое место в рейтинге с состоянием в $270 млрд.
24 октября стоимость акций Tesla по итогам основной торговой сессии на бирже Nasdaq увеличилась на 21,92% до $260,48 за бумагу. Этот прирост в котировках компании стал рекордным за 11 лет.
Рост акций произошел на фоне заявления Маска об увеличении продаж автомобилей Tesla на 20-30% в 2025 г., писало агентство Reuters. Глава компании заверил инвесторов, что в течение года Tesla занималась обновлением машинного ряда и улучшением характеристик выпускаемых моделей. Отмечалось, что Маск дал ровно столько обещаний, чтобы инвесторы остались в компании. Она сохранила свои позиции ведущего производителя электромобилей, опередив китайскую BYD, ее финансовые показатели немного не оправдали ожиданий аналитиков, сообщала Financial Times.
В тот же день Tesla отчиталась об увеличении чистой прибыли в III квартале на 17%, она составила $2,17 млрд после $1,85 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка за июль – сентябрь 2024 г. выросла на 8%. Поставки электромобилей компании в III квартале выросли на 6% до 462 890 единиц (в III квартале 2023 г. – 435 059 электрокаров). Производство всех электрокаров Tesla в июле – сентябре повысилось на 9,1% и достигло 469 796.