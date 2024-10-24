Tesla увеличила чистую прибыль в III квартале на 17%

11 октября в Tesla представили роботизированное такси Cybercab. Основатель Tesla Илон Маск прибыл на презентацию на беспилотном роботакси с дверями типа «крыло чайки». По словам бизнесмена, у компании есть уже 21 Cybercab. Всего Tesla собрала 50 полностью автономных автомобилей. Машина будет запущена в производство до 2027 г. Изначально презентация роботакси планировалась в начале августа, но была перенесена на начало октября.