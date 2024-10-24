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Tesla увеличила чистую прибыль в III квартале на 17%

Ведомости

Американский производитель электромобилей Tesla увеличил чистую прибыль в III квартале 2024 г. на 17%, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль составила $2,17 млрд ($0,62 в расчете на акцию) после $1,85 млрд ($0,53 в расчете на акцию) за аналогичный период 2023 г. Выручка за июль – сентябрь этого года выросла на 8%.

Поставки электромобилей компании в III квартале выросли на 6% до 462 890 единиц (в III квартале 2023 г. – 435 059 электрокаров). Больше всего было поставлено Model 3 и Model Y – 439 975 машин. Производство всех электрокаров Tesla в июле – сентябре повысилось на 9,1% и достигло 469 796.

11 октября в Tesla представили роботизированное такси Cybercab. Основатель Tesla Илон Маск прибыл на презентацию на беспилотном роботакси с дверями типа «крыло чайки». По словам бизнесмена, у компании есть уже 21 Cybercab. Всего Tesla собрала 50 полностью автономных автомобилей. Машина будет запущена в производство до 2027 г. Изначально презентация роботакси планировалась в начале августа, но была перенесена на начало октября.

По итогам II квартала этого года операционная прибыль компании сократилась на 33% г/г до $1,6 млрд, а чистая прибыль – на 45% г/г до $1,5 млрд. Выручка за II квартал в номинальном выражении стала рекордной – $25,5 млрд, но рост за год составил всего на 2,4%

Отмечалось, что в отчетном периоде производитель снизил цены, чтобы подстегнуть спрос, и увеличил расходы на проекты в области искусственного интеллекта. 24 июля «Ведомости» писали, что акции Tesla обвалились после публикации слабого отчета за II квартал и переноса сроков презентации роботакси.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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