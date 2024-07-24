Акции Tesla обвалились из-за слабого отчета и сроков презентации роботакси
Акции американского производителя электромобилей Tesla обвалились после публикации слабого отчета за II квартал и переноса сроков презентации роботакси. На постмаркете на бирже Nasdaq 23 июля котировки компании снизились на 7,76%, до $227,3 к закрытию основной сессии. На премаркете 24 июля наблюдается схожая динамика – к 11:58 мск акции Tesla стоят $229,3 (-6,93%).
Операционная прибыль компании во II квартале сократилась на 33% г/г, до $1,6 млрд, а чистая прибыль – на 45% г/г, до $1,5 млрд, следует из отчетности. В отчетном периоде производитель снизил цены, чтобы подстегнуть спрос, и увеличил расходы на проекты в области искусственного интеллекта. Выручка за II квартал в номинальном выражении стала рекордной – $25,5 млрд, но рост за год составил всего на 2,4% (прирост за два года – 1,5 раза).
На пресс-конференции, посвященной финансовым результатам, глава компании Илон Маск также сообщил, что презентация роботакси, с оптимизмом ожидаемая инвесторами, переносится c 8 августа на 10 октября. Компании нужно дополнительное время, чтобы добавить «еще пару вещей» в свой новый продукт, заявил гендиректор. 11 июля о возможном переносе презентации уже писал Bloomberg – в тот день котировки Tesla рухнули на 8,44%.