Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Акции Tesla обвалились из-за слабого отчета и сроков презентации роботакси

Ведомости

Акции американского производителя электромобилей Tesla обвалились после публикации слабого отчета за II квартал и переноса сроков презентации роботакси. На постмаркете на бирже Nasdaq 23 июля котировки компании снизились на 7,76%, до $227,3 к закрытию основной сессии. На премаркете 24 июля наблюдается схожая динамика – к 11:58 мск акции Tesla стоят $229,3 (-6,93%).

Операционная прибыль компании во II квартале сократилась на 33% г/г, до $1,6 млрд, а чистая прибыль – на 45% г/г, до $1,5 млрд, следует из отчетности. В отчетном периоде производитель снизил цены, чтобы подстегнуть спрос, и увеличил расходы на проекты в области искусственного интеллекта. Выручка за II квартал в номинальном выражении стала рекордной – $25,5 млрд, но рост за год составил всего на 2,4% (прирост за два года – 1,5 раза).

На пресс-конференции, посвященной финансовым результатам, глава компании Илон Маск также сообщил, что презентация роботакси, с оптимизмом ожидаемая инвесторами, переносится c 8 августа на 10 октября. Компании нужно дополнительное время, чтобы добавить «еще пару вещей» в свой новый продукт, заявил гендиректор. 11 июля о возможном переносе презентации уже писал Bloomberg  – в тот день котировки Tesla рухнули на 8,44%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных