Акции Tesla обвалились из-за слабого отчета и сроков презентации роботакси

Операционная прибыль компании во II квартале сократилась на 33% г/г, до $1,6 млрд, а чистая прибыль – на 45% г/г, до $1,5 млрд, следует из отчетности. В отчетном периоде производитель снизил цены, чтобы подстегнуть спрос, и увеличил расходы на проекты в области искусственного интеллекта. Выручка за II квартал в номинальном выражении стала рекордной – $25,5 млрд, но рост за год составил всего на 2,4% (прирост за два года – 1,5 раза).