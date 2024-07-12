Акции Tesla пережили сильнейший спад с января на фоне новостей о роботакси

До появления этой публикации акции производителя электрокаров росли 11 торговых сессий подряд, за это время его капитализация увеличилась более чем на $257 млрд. По мнению экспертов Bloomberg, этот тренд был обусловлен именно оптимизмом инвесторов по поводу выхода нового автомобиля.