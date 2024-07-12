Акции Tesla пережили сильнейший спад с января на фоне новостей о роботакси
Акции Tesla к закрытию основной сессии 11 июля обвалились на 8,44% до $241,03 за бумагу, следует из данных биржи Nasdaq. На премаркете 12 июля акции Tesla продолжили падать: к 14:17 мск они стоили $237,1 (-1,63% к предыдущему окончанию основной сессии).
Обвал акций 11 июля оказался сильнейшим с 25 января – тогда они просели на 12,1% на фоне публикации слабого финансового отчета.
Бумаги Tesla реагируют на новости о переносе презентации нового продукта компании – роботакси. Накануне Bloomberg со ссылкой на источники в компании сообщил, что мероприятие перенести с августа на октябрь. По данным агентства, сроки двинулись, так как дизайнеров попросили переработать некоторые элементы автомобиля.
До появления этой публикации акции производителя электрокаров росли 11 торговых сессий подряд, за это время его капитализация увеличилась более чем на $257 млрд. По мнению экспертов Bloomberg, этот тренд был обусловлен именно оптимизмом инвесторов по поводу выхода нового автомобиля.