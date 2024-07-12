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Акции Tesla пережили сильнейший спад с января на фоне новостей о роботакси

Ведомости

Акции Tesla к закрытию основной сессии 11 июля обвалились на 8,44% до $241,03 за бумагу, следует из данных биржи Nasdaq. На премаркете 12 июля акции Tesla продолжили падать: к 14:17 мск они стоили $237,1 (-1,63% к предыдущему окончанию основной сессии).

Обвал акций 11 июля оказался сильнейшим с 25 января – тогда они просели на 12,1% на фоне публикации слабого финансового отчета.

Бумаги Tesla реагируют на новости о переносе презентации нового продукта компании – роботакси. Накануне Bloomberg со ссылкой на источники в компании сообщил, что мероприятие перенести с августа на октябрь. По данным агентства, сроки двинулись, так как дизайнеров попросили переработать некоторые элементы автомобиля.

До появления этой публикации акции производителя электрокаров росли 11 торговых сессий подряд, за это время его капитализация увеличилась более чем на $257 млрд. По мнению экспертов Bloomberg, этот тренд был обусловлен именно оптимизмом инвесторов по поводу выхода нового автомобиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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