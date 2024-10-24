Стоимость акций Tesla увеличилась на 18%

11 октября Маск презентовал роботизированное такси Cybercab и микроавтобус Cybervan. Рынок счел презентацию неудачной и ответил падением стоимости акций. Их стоимость опустилась ниже $225 на акцию. Как подчеркнули эксперты в разговоре с Reuters «видение Маска – прекрасно», но остается большая проблема в методах реализации видения будущего со стороны бизнесмена. Также представители инвестиционной отрасли рассказали, что основной проблемой в автомобилях Tesla остается искусственный интеллект, который уступает конкурентам от Waymo и Alphabet. Также эксперты указывают на нехватку информации в презентации. По их словам – выступление было ярким, но подробностей, которых ждали инвесторы, не было.