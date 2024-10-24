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Стоимость акций Tesla увеличилась на 18%

Ведомости

Стоимость акций компании американского бизнесмена Илона Маска Tesla увеличилась на 18%. По состоянию на 18:10 мск цены достигла $252 за бумагу, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Рост акций происходит на фоне заявления Маска об увеличении продаж автомобилей Tesla на 20-30% в следующем году, сообщает Reuters. Глава компании также заверил инвесторов, что в течение года компания занималась обновлением машинного ряда и улучшением характеристик выпускаемых моделей. Агентство отмечает, что Маск дал ровно столько новых обещаний, чтобы инвесторы остались в компании. Она сохранила свои позиции ведущего производителя электромобилей, опередив китайскую компанию BYD, ее финансовые показатели немного не оправдали ожиданий аналитиков, напоминает Financial Times (FT).

24 октября Tesla отчиталась об увеличении чистой прибыли в III квартале на 17%, она составила $2,17 млрд после $1,85 млрд за аналогичный период 2023 г. Выручка за июль – сентябрь этого года выросла на 8%. Поставки электромобилей компании в III квартале выросли на 6% до 462 890 единиц (в III квартале 2023 г. – 435 059 электрокаров). Больше всего было поставлено Model 3 и Model Y – 439 975 машин. Производство всех электрокаров Tesla в июле – сентябре повысилось на 9,1% и достигло 469 796.

11 октября Маск презентовал роботизированное такси Cybercab и микроавтобус Cybervan. Рынок счел презентацию неудачной и ответил падением стоимости акций. Их стоимость опустилась ниже $225 на акцию. Как подчеркнули эксперты в разговоре с Reuters «видение Маска – прекрасно», но остается большая проблема в методах реализации видения будущего со стороны бизнесмена. Также представители инвестиционной отрасли рассказали, что основной проблемой в автомобилях Tesla остается искусственный интеллект, который уступает конкурентам от Waymo и Alphabet. Также эксперты указывают на нехватку информации в презентации. По их словам – выступление было ярким, но подробностей, которых ждали инвесторы, не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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