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Акции Tesla упали на 5,36% после презентации Cybercab и Robovan

Ведомости

Акции принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску компании Tesla упали на 5,36% после презентации роботизированного такси Cybercab и микроавтобуса Cybervan, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

По состоянию на 8:45 мск стоимость акций сократилась с $240 до 232$, в 11:45 мск последняя сделка была закрыта стоимостью $225. Падение стоимости акций произошло на фоне «неудачной» презентации новых моделей автомобилей с интегрированным автопилотом, сообщает CNBC. В своей презентации Маск пообещал внедрять технологии в сферы, выходящие за рамки автомобильной среды. Как подчеркнули эскперты в разговоре с Reuters «видение Маска – прекрасно», но остается большая проблема в методах реализации видения будущего со стороны бизнесмена. Также представители инвестиционной отрасли рассказали, что основной проблемой в автомобилях Tesla остается искусственный интеллект, который уступает конкурентам от Waymo и Alphabet. Также эксперты указывают на нехватку информации в презентации. По их словам – выступление было ярким, но подробностей, которых ждали инвесторы, не было.

На мероприятие, проходившее 11 октября на студии Warner Bros. в штате Калифорния, Маск добрался на беспилотном роботакси с дверями типа «крыло чайки». По словам бизнесмена, у компании есть уже 21 Cybercab. Всего Tesla собрала 50 полностью автономных автомобилей. Машина будет запущена в производство до 2027 г. Ее стоимость составит менее $30 000. В отличие от других электромобилей, Cybercab не понадобится розетка для зарядки, авто будет заряжаться индуктивно. Машина передвигается с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ) и камер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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