Акции Tesla упали на 5,36% после презентации Cybercab и Robovan
Акции принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску компании Tesla упали на 5,36% после презентации роботизированного такси Cybercab и микроавтобуса Cybervan, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
По состоянию на 8:45 мск стоимость акций сократилась с $240 до 232$, в 11:45 мск последняя сделка была закрыта стоимостью $225. Падение стоимости акций произошло на фоне «неудачной» презентации новых моделей автомобилей с интегрированным автопилотом, сообщает CNBC. В своей презентации Маск пообещал внедрять технологии в сферы, выходящие за рамки автомобильной среды. Как подчеркнули эскперты в разговоре с Reuters «видение Маска – прекрасно», но остается большая проблема в методах реализации видения будущего со стороны бизнесмена. Также представители инвестиционной отрасли рассказали, что основной проблемой в автомобилях Tesla остается искусственный интеллект, который уступает конкурентам от Waymo и Alphabet. Также эксперты указывают на нехватку информации в презентации. По их словам – выступление было ярким, но подробностей, которых ждали инвесторы, не было.
На мероприятие, проходившее 11 октября на студии Warner Bros. в штате Калифорния, Маск добрался на беспилотном роботакси с дверями типа «крыло чайки». По словам бизнесмена, у компании есть уже 21 Cybercab. Всего Tesla собрала 50 полностью автономных автомобилей. Машина будет запущена в производство до 2027 г. Ее стоимость составит менее $30 000. В отличие от других электромобилей, Cybercab не понадобится розетка для зарядки, авто будет заряжаться индуктивно. Машина передвигается с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ) и камер.