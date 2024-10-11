Акции Tesla упали на 5,36% после презентации Cybercab и Robovan

По состоянию на 8:45 мск стоимость акций сократилась с $240 до 232$, в 11:45 мск последняя сделка была закрыта стоимостью $225. Падение стоимости акций произошло на фоне «неудачной» презентации новых моделей автомобилей с интегрированным автопилотом, сообщает CNBC. В своей презентации Маск пообещал внедрять технологии в сферы, выходящие за рамки автомобильной среды. Как подчеркнули эскперты в разговоре с Reuters «видение Маска – прекрасно», но остается большая проблема в методах реализации видения будущего со стороны бизнесмена. Также представители инвестиционной отрасли рассказали, что основной проблемой в автомобилях Tesla остается искусственный интеллект, который уступает конкурентам от Waymo и Alphabet. Также эксперты указывают на нехватку информации в презентации. По их словам – выступление было ярким, но подробностей, которых ждали инвесторы, не было.