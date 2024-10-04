Цукерберг занял второе место в списке миллиардеров Bloomberg

Состояние Цукерберга оценивается в $206,2 млрд, что на $1 млрд больше, чем у предпринимателя и владельца Amazon Джеффа Безоса. Первое место в рейтинге занимает бизнесмен Илон Маск, с главой Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) их разделяет около $50 млрд.