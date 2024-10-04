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Цукерберг занял второе место в списке миллиардеров Bloomberg

Ведомости

Глава Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг занял второе место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние Цукерберга оценивается в $206,2 млрд, что на $1 млрд больше, чем у предпринимателя и владельца Amazon Джеффа Безоса. Первое место в рейтинге занимает бизнесмен Илон Маск, с главой Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) их разделяет около $50 млрд.

8 сентября The Guardian сообщила со ссылкой на группу Informa Connect Academy, что Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 г. Цукерберг может достичь статуса триллионера к 2030 г.

21 марта 2022 г. Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Также были заблокированы соцсети Facebook и Instagram, которые принадлежат компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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