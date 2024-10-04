Цукерберг занял второе место в списке миллиардеров Bloomberg
Глава Meta
Состояние Цукерберга оценивается в $206,2 млрд, что на $1 млрд больше, чем у предпринимателя и владельца Amazon Джеффа Безоса. Первое место в рейтинге занимает бизнесмен Илон Маск, с главой Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) их разделяет около $50 млрд.
8 сентября The Guardian сообщила со ссылкой на группу Informa Connect Academy, что Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 г. Цукерберг может достичь статуса триллионера к 2030 г.
21 марта 2022 г. Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Также были заблокированы соцсети Facebook и Instagram, которые принадлежат компании.