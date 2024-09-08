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Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 г. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на группу Informa Connect Academy.

Специалисты исходят в расчетах из того, что состояние Маска в среднем увеличивается на 110% в год. Он также является самым состоятельным человеком в мире, совокупная стоимость его активов оценивается в $251 млрд, следует из Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Вторым триллионером к 2028 г., согласно прогнозу, станет основатель Adani Гаутам Адани (Индия). Его состояние растет в среднем на 123% за год. В том же году этого статуса может достичь главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанга и индонезийский магнат Праджого Пангесту.

Французский бизнесмен, основатель и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно может достичь статуса триллионера к 2030 г. Тогда же состояния в триллион достигнет глава Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг.

14 августа Маск занял первое место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index с состоянием в $235 млрд.

Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире в январе 2021 г. На тот момент его состояние превысило $200 млрд, а в начале ноября 2021 г. достигло максимума в $340 млрд. Тогда он стал богатейшим человеком в мире, опередив основателя Amazon Джеффа Безоса.

По данным на декабрь 2022 г., его состояние составляло $137 млрд. Bloomberg тогда назвал Маска первым человеком в истории, потерявшим $200 млрд. В 2022 г. акции Tesla подешевели на 65%, поскольку бизнесмен продавал их после покупки Twitter (в настоящий момент X). После снижения капитализации Маск уступил первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg Арно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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