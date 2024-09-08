Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году
Американский бизнесмен Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 г. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на группу Informa Connect Academy.
Специалисты исходят в расчетах из того, что состояние Маска в среднем увеличивается на 110% в год. Он также является самым состоятельным человеком в мире, совокупная стоимость его активов оценивается в $251 млрд, следует из Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Вторым триллионером к 2028 г., согласно прогнозу, станет основатель Adani Гаутам Адани (Индия). Его состояние растет в среднем на 123% за год. В том же году этого статуса может достичь главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанга и индонезийский магнат Праджого Пангесту.
Французский бизнесмен, основатель и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно может достичь статуса триллионера к 2030 г. Тогда же состояния в триллион достигнет глава Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг.
14 августа Маск занял первое место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index с состоянием в $235 млрд.
Илон Маск впервые стал самым богатым человеком в мире в январе 2021 г. На тот момент его состояние превысило $200 млрд, а в начале ноября 2021 г. достигло максимума в $340 млрд. Тогда он стал богатейшим человеком в мире, опередив основателя Amazon Джеффа Безоса.
По данным на декабрь 2022 г., его состояние составляло $137 млрд. Bloomberg тогда назвал Маска первым человеком в истории, потерявшим $200 млрд. В 2022 г. акции Tesla подешевели на 65%, поскольку бизнесмен продавал их после покупки Twitter (в настоящий момент X). После снижения капитализации Маск уступил первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg Арно.