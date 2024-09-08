Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году

По данным на декабрь 2022 г., его состояние составляло $137 млрд. Bloomberg тогда назвал Маска первым человеком в истории, потерявшим $200 млрд. В 2022 г. акции Tesla подешевели на 65%, поскольку бизнесмен продавал их после покупки Twitter (в настоящий момент X). После снижения капитализации Маск уступил первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg Арно.