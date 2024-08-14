Илон Маск занял первое место в списке миллиардеров Bloomberg
Первое место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI) занял бизнесмен Илон Маск с состоянием в $235 млрд. Тройку лидеров занимают американцы.
На втором месте находится предприниматель и владелец Amazon Джефф Безос с состоянием в $193 млрд. На третьем – Марк Цукерберг с состоянием в $188 млрд. Ранее занимавший третье место французский владелец нескольких брендов класса люкс Бернард Арно занял четвертое место с состоянием в $184 млрд.
Согласно списку, на 54-м месте расположился российский бизнесмен Владимир Потанин с активами стоимостью в $31,2 млрд. Также в топ-100 вошли Леонид Михельскон, Вагит Аликперов, Алексей Мордашов, Владимир Лисин и Андрей Мельниченко.