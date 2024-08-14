Илон Маск занял первое место в списке миллиардеров Bloomberg

На втором месте находится предприниматель и владелец Amazon Джефф Безос с состоянием в $193 млрд. На третьем – Марк Цукерберг с состоянием в $188 млрд. Ранее занимавший третье место французский владелец нескольких брендов класса люкс Бернард Арно занял четвертое место с состоянием в $184 млрд.