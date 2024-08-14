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Илон Маск занял первое место в списке миллиардеров Bloomberg

Ведомости

Первое место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI) занял бизнесмен Илон Маск с состоянием в $235 млрд. Тройку лидеров занимают американцы.

На втором месте находится предприниматель и владелец Amazon Джефф Безос с состоянием в $193 млрд. На третьем – Марк Цукерберг с состоянием в $188 млрд. Ранее занимавший третье место французский владелец нескольких брендов класса люкс Бернард Арно занял четвертое место с состоянием в $184 млрд.

Согласно списку, на 54-м месте расположился российский бизнесмен Владимир Потанин с активами стоимостью в $31,2 млрд. Также в топ-100 вошли Леонид Михельскон, Вагит Аликперов, Алексей Мордашов, Владимир Лисин и Андрей Мельниченко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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