РЖД снизили перевозки грузов в сентябре на 3,3%
Как отметили представители перевозчика, такая динамика обусловлена внешними факторами и демонстрирует временные структурные изменения в экономике страны и мира. При этом в сентябре были зафиксированы позитивные тренды, которые позволили сократить отставание в погрузках. В частности, уже второй месяц компания видит рост погрузки зерна (+4,6% за сентябрь) и удобрений (+9,1%). Кроме того, на российском рынке стало больше поставок чёрных металлов (+4,6%) и железной руды (+25,5%).
Всего в период с января по сентябрь 2025 г. РЖД перевезли на 6,7% грузов меньше, чем за это время в 2024 г. Результат составил 830,2 млн т грузов. Строительные материалы стали грузить реже на 13,1%, объем чёрных металлов также сократился на 17,1%, каменного угля – на 2,8%.
При этом экспорт в восточном направлении вырос уже на 5,6%, до 121,4 млн т в январе–сентябре. На 7,2% увеличились поставки неугольных грузов, в том числе удобрений (рост почти в 2 раза), чёрных металлов (+3,4%), железной руды (+13,7%) и контейнерных грузов (+10,6%).
Аналитики Rollingstock Agency (RSA), с отчетом которых ознакомились «Ведомости», отметили, что погрузка на сети РЖД в 2026 г. в базовом сценарии снизится на 3,1% к уровню 2024 г. до 1,14 млрд т. Кроме того, даже позитивный сценарий аналитиков предусматривает снижение показателя к 2024 г. на 1% до 1,17 млрд т, а негативный – сразу на 4,7% до 1,13 млрд т.