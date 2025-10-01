РЖД снизили перевозки грузов в сентябре на 3,3%

Аналитики Rollingstock Agency (RSA), с отчетом которых ознакомились «Ведомости», отметили, что погрузка на сети РЖД в 2026 г. в базовом сценарии снизится на 3,1% к уровню 2024 г. до 1,14 млрд т. Кроме того, даже позитивный сценарий аналитиков предусматривает снижение показателя к 2024 г. на 1% до 1,17 млрд т, а негативный – сразу на 4,7% до 1,13 млрд т.