Глава «Аэрофлота»: в ближайшее время беспилотных самолетов не будет
В ближайшее время в коммерческой авиации не ожидается беспилотных самолетов, заявил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский на форуме «Цифровая транспортация».
«Можете летать спокойно», – добавил он (цитата по ТАСС).
К 2030 г. Россия должна стать лидером по развитию сферы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – такую задачу в январе поставил президент РФ Владимир Путин. По его словам, для этого на отечественной технологической и производственной платформе предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса беспилотников.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что возможности применения дронов в России далеко не исчерпаны и их потенциал используется на 10-15%.