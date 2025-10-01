Газета
Глава «Аэрофлота»: в ближайшее время беспилотных самолетов не будет

В ближайшее время в коммерческой авиации не ожидается беспилотных самолетов, заявил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский на форуме «Цифровая транспортация».

«Можете летать спокойно», – добавил он (цитата по ТАСС).

К 2030 г. Россия должна стать лидером по развитию сферы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – такую задачу в январе поставил президент РФ Владимир Путин. По его словам, для этого на отечественной технологической и производственной платформе предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса беспилотников.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что возможности применения дронов в России далеко не исчерпаны и их потенциал используется на 10-15%.

