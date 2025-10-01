Дмитриев: Россия сохранила лидерство по поставкам уранового топлива в США
Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика уранового топлива в США, сообщает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он сослался на отчет правления энергетической информации (EIA) минэнерго США, согласно которому Россия по итогам 2024 г. обеспечила около 20% иностранного обогащенного урана (SWU) для американских АЭС.
Дмитриев также напомнил о словах министра энергетики США Криса Райта: «Европа, Япония, США – все покупают российский уран».
15 сентября Райт заявил, что США пока не могут полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России из-за нехватки собственных обогатительных мощностей. Министр внутренних дел США Дуглас Бергам 22 сентября назвал такую ситуацию неприемлемой. Страна разрабатывает план, который позволит как можно скорее возобновить производство обогащенного урана, отметил он.