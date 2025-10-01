Дмитриев: Россия сохранила лидерство по поставкам уранового топлива в США

15 сентября Райт заявил, что США пока не могут полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России из-за нехватки собственных обогатительных мощностей. Министр внутренних дел США Дуглас Бергам 22 сентября назвал такую ситуацию неприемлемой. Страна разрабатывает план, который позволит как можно скорее возобновить производство обогащенного урана, отметил он.