Дмитриев: Россия сохранила лидерство по поставкам уранового топлива в США

Россия сохраняет статус крупнейшего поставщика уранового топлива в США, сообщает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он сослался на отчет правления энергетической информации (EIA) минэнерго США, согласно которому Россия по итогам 2024 г. обеспечила около 20% иностранного обогащенного урана (SWU) для американских АЭС.

Дмитриев также напомнил о словах министра энергетики США Криса Райта: «Европа, Япония, США – все покупают российский уран».

15 сентября Райт заявил, что США пока не могут полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России из-за нехватки собственных обогатительных мощностей. Министр внутренних дел США Дуглас Бергам 22 сентября назвал такую ситуацию неприемлемой. Страна разрабатывает план, который позволит как можно скорее возобновить производство обогащенного урана, отметил он.

