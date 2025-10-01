В таксопарках практически не используют машины из списка Минпромторга
Большинство автомобилей, представленных в списке Минпромторга для использования в такси, не распространены в таксопарках. Кроме того, некоторые модели, например УАЗ и «Нива Тревел», некомфортны для перевозки пассажиров. Об этом «Ведомостям» заявила исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская.
Она подчеркнула, что в России только треть таксопарков используют российские машины, – основу техники для отрасли составляют западные и китайские бренды.
1 октября Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации машин такси, следует из сообщения ведомства. В перечень вошли семь моделей Lada – Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel и две модели УАЗа – «Хантер» и «Патриот». Кроме того, в него попали минивэн Sollers SP7, электрокары Evolute пяти моделей (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), а также три модели Voyah – Free, Dream, Passion и продукция «Москвича» (модели 3, 3е, 6 и 8).
В ведомстве отметили, что перечень будет обновляться по мере появления новых моделей российских брендов и локализованных зарубежных на территории России в рамках заключенных специальных инвестконтрактов (СПИК) с учетом обязательств по углублению локализации.