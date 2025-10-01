В таксопарках практически не используют машины из списка Минпромторга

1 октября Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации машин такси, следует из сообщения ведомства. В перечень вошли семь моделей Lada – Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel и две модели УАЗа – «Хантер» и «Патриот». Кроме того, в него попали минивэн Sollers SP7, электрокары Evolute пяти моделей (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), а также три модели Voyah – Free, Dream, Passion и продукция «Москвича» (модели 3, 3е, 6 и 8).