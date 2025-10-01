Экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» вырос на 7%

В сентябре поставки составили 1,55 млрд куб. м – на 8,1% больше, чем год назад, но на 0,5% меньше, чем в августе. Среднесуточная загрузка магистрали в сентябре достигла 51,6 млн куб. м, что на 8,1% выше уровня сентября 2024 г. и на 2,8% больше показателя августа.