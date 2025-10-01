Экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» вырос на 7%
Россия в январе – сентябре 2025 г. увеличила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» на 7% к аналогичному периоду прошлого года – до 13 млрд куб. м. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на статистику Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
В сентябре поставки составили 1,55 млрд куб. м – на 8,1% больше, чем год назад, но на 0,5% меньше, чем в августе. Среднесуточная загрузка магистрали в сентябре достигла 51,6 млн куб. м, что на 8,1% выше уровня сентября 2024 г. и на 2,8% больше показателя августа.
«Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год идет из России в Турцию по дну Черного моря. Он обеспечивает поставки топлива как Турции, так и странам Южной и Юго-Восточной Европы. После прекращения транзита через Украину этот маршрут остается единственным действующим направлением экспорта российского газа в Европу.
1 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что в 2025 г. страна получит из России рекордные объемы газа по «Турецкому потоку». По его словам, на тот момент импорт уже превысил 5 млрд куб. м и к концу года будет установлен новый рекорд.