X5 провел ребрендинг
Крупнейший продуктовый ритейлер X5 Group сменил название и убрал из него слово Group. Теперь компания будет называться X5. Об этом сообщается на сайте ритейлера.
В рамках новой коммуникационной стратегии компания обновила визуальный стиль и изменила позиционирование, представив новый слоган «Главные в еде».
30 сентября X5 представил новый прогноз финансовых результатов компании за 2025 г. Ритейлер ожидает рентабельность по скорректированной EBITDA в этом году в диапазоне 5,8–6,0%. Сохранился прогноз по темпам роста выручки около 20% на 2025 г. Прогнозируется, что уровень капитальных затрат составит около 5,5% от выручки. Компания намерена инвестировать в развитие логистической инфраструктуры и нарастить инвестиции в строительство своих распределительных центров.
Х5 является крупнейшим ритейлером по объему выручки за 2024 г. по версии Infoline. На 30 июня 2025 г. под управлением группы были 28 301 магазин, 75 распределительных центров. Помимо «Пятерочек», «Перекрестков» и «Чижиков» компания развивает франшизу магазинов малого формата «Около», цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».