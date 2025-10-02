X5 провел ребрендинг

30 сентября X5 представил новый прогноз финансовых результатов компании за 2025 г. Ритейлер ожидает рентабельность по скорректированной EBITDA в этом году в диапазоне 5,8–6,0%. Сохранился прогноз по темпам роста выручки около 20% на 2025 г. Прогнозируется, что уровень капитальных затрат составит около 5,5% от выручки. Компания намерена инвестировать в развитие логистической инфраструктуры и нарастить инвестиции в строительство своих распределительных центров.