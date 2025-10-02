Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

X5 провел ребрендинг

Ведомости

Крупнейший продуктовый ритейлер X5 Group сменил название и убрал из него слово Group. Теперь компания будет называться X5. Об этом сообщается на сайте ритейлера.

В рамках новой коммуникационной стратегии компания обновила визуальный стиль и изменила позиционирование, представив новый слоган «Главные в еде».

30 сентября X5 представил новый прогноз финансовых результатов компании за 2025 г. Ритейлер ожидает рентабельность по скорректированной EBITDA в этом году в диапазоне 5,8–6,0%. Сохранился прогноз по темпам роста выручки около 20% на 2025 г. Прогнозируется, что уровень капитальных затрат составит около 5,5% от выручки. Компания намерена инвестировать в развитие логистической инфраструктуры и нарастить инвестиции в строительство своих распределительных центров.

Х5 является крупнейшим ритейлером по объему выручки за 2024 г. по версии Infoline. На 30 июня 2025 г. под управлением группы были 28 301 магазин, 75 распределительных центров. Помимо «Пятерочек», «Перекрестков» и «Чижиков» компания развивает франшизу магазинов малого формата «Около», цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте