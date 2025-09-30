Х5 представил прогноз финансовых результатов на 2025 год
Крупнейший продуктовый ритейлер Х5 ожидает рентабельность по скорректированной EBITDA в 2025 г. в диапазоне 5,8-6,0%. Об этом свидетельствует новый прогноз финансовых результатов компании в текущем году.
Прогноз по темпам роста выручки около 20% на 2025 г. в прогнозе сохраняется. В рамках реализации бизнес-стратегии Х5 продолжит инвестировать в расширение торговых площадей в сегментах магазинов «у дома» и «жестких» дискаунтеров, а также в развитие и повышение качества сервиса доставки.
Компания намерена инвестировать и в развитие логистической инфраструктуры. X5 также увеличит инвестиции в строительство собственных распределительных центров. Ожидается, что уровень капитальных затрат компании в этом году составит около 5,5% от выручки.
13 августа «Ведомости» писали, что чистая прибыль Х5 по МСФО в первом полугодии 2025 г. упала на 21% год к году до 42,4 млрд руб. Выручка за отчетный период выросла на 21,2% до 2,2 трлн руб. Таким образом, рост этого показателя за год снизился на 4,9 п. п. EBITDA прибавила 2,3% (204,1 млрд руб.), а рентабельность по EBITDA сократилась на 1,7 п. п. до 9,1%. Валовая рентабельность компании в первом полугодии снизилась на 0,6 п. п. год к году до 23,8%.
Х5 является крупнейшим ритейлером по объему выручки за 2024 г. по версии Infoline. На 30 июня 2025 г. под управлением группы находились 28 301 магазин, 75 распределительных центров. Помимо «Пятерочек», «Перекрестков» и «Чижиков» компания развивает франшизу магазинов малого формата «Около», цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».