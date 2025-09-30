Х5 представил прогноз финансовых результатов на 2025 год

13 августа «Ведомости» писали, что чистая прибыль Х5 по МСФО в первом полугодии 2025 г. упала на 21% год к году до 42,4 млрд руб. Выручка за отчетный период выросла на 21,2% до 2,2 трлн руб. Таким образом, рост этого показателя за год снизился на 4,9 п. п. EBITDA прибавила 2,3% (204,1 млрд руб.), а рентабельность по EBITDA сократилась на 1,7 п. п. до 9,1%. Валовая рентабельность компании в первом полугодии снизилась на 0,6 п. п. год к году до 23,8%.