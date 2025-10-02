Минфин подтвердил развитие радиоэлектроники в РФ за счет пошлины на маркировку

«Ведомости» писали со ссылкой на текст внесенного в Госдуму проекта федерального бюджета, что средства от новой пошлины на маркировку могут направляться на финансирование госпрограмм «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие РФ». Платить нужно будет за внесение сведений об обороте товаров в систему маркировки товаров «Честный знак». При этом в документе нет точного размера пошлины.