Минфин подтвердил развитие радиоэлектроники в РФ за счет пошлины на маркировку

Ведомости

Введение отдельного вида пошлины для идентификации импортной продукции и производимой на территории РФ планируется в рамках мероприятий по защите и продвижению отечественной продукции микроэлектронной и радиоэлектронной промышленности, подтвердил «Ведомостям» представитель Минфина.

Он уточнил, что конкретный перечень продукции, на которые будет распространяться пошлина, будет установлен после 1 января 2026 г. В связи с этим, подчеркнули в Минфине, в проекте закона о бюджете такие доходы пока не учтены.

«Ведомости» писали со ссылкой на текст внесенного в Госдуму проекта федерального бюджета, что средства от новой пошлины на маркировку могут направляться на финансирование госпрограмм «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие РФ». Платить нужно будет за внесение сведений об обороте товаров в систему маркировки товаров «Честный знак». При этом в документе нет точного размера пошлины.

Маркировка в России обязательна для многих категорий товаров. Например, ей подлежит алкоголь, молочная продукция, лекарственные средства, табак и др. Некоторые товары маркируются в экспериментальном режиме. В частности, с 1 декабря 2023 г. компании могли маркировать осветительные приборы, гирлянды, светодиоды и другую светотехнику на добровольной основе.

