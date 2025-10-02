Газета
Главная / Бизнес /

Wildberries & Russ получила в залог 100% операционной компании «Рив Гош»

Ведомости

Объединенная компания Wildberries & Russ ООО РВБ получила в залог 100%-ную долю в операционной компании парфюмерно-косметической сети «Рив Гош». Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание «Интерфакс».

С 23 сентября договор залога действует на ООО «Аромалюкс», владельцем которого является кипрская Rive Gauche Group Ltd. Также действует и договор залога на 100% ООО «Ароматех», принадлежащее «Аромалюксу». Залогодержателем является РВБ.

28 сентября «Коммерсантъ» писал, что новым владельцем «Рив Гош» может стать ООО «РВБ». Стороны договорились о передаче прав на бизнес стоимостью 5–6 млрд руб. Два собеседника газеты рассказали, что договоренность уже достигнута, согласование условий заняло несколько дней.

26 сентября Wildberries и «Рив Гош» объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого 252 магазина торговой сети подключились к сервису маркетплейса по самовывозу товаров. Взамен ритейлер получил собственный раздел в каталоге Wildberries.

«Рив Гош» основали в 1995 г. бывшие супруги Павел и Лариса Карабань. Ранее переговоры о покупке сети вели структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова. Схема сделки предполагала, что долю в бизнесе сохранит Лариса Карабань. Тогда же РВБ предложила совладельцам сети более выгодные условия. Вариант не предполагает дальнейшего участия в бизнесе бывших супругов.

