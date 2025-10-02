Wildberries & Russ получила в залог 100% операционной компании «Рив Гош»

«Рив Гош» основали в 1995 г. бывшие супруги Павел и Лариса Карабань. Ранее переговоры о покупке сети вели структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова. Схема сделки предполагала, что долю в бизнесе сохранит Лариса Карабань. Тогда же РВБ предложила совладельцам сети более выгодные условия. Вариант не предполагает дальнейшего участия в бизнесе бывших супругов.