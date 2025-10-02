«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в сентябре
«Газпром» обновил исторический рекорд суточных поставок газа в сентябре из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
30 сентября «Газпром» поставил потребителям в России 1 млрд куб. м газа. Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 29 сентября и составил 982,1 млн куб. м газа. Рост потребления газа обусловлен резким похолоданием и началом отопительного сезона в российских регионах.
25 сентября «Газпром» сообщил, что компания с начала 2025 г. построила газовую инфраструктуру для 136 населенных пунктов России. Возможность пользоваться преимуществами сетевого газа получили жители 14 200 домовладений, появились условия для перевода на экологичный энергоресурс 81 котельной.
29 сентября «Газпром» опубликовал отчетность по итогам первого полугодия 2025 г. Добыча газа за отчетный период выросла на 0,6% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 209,48 млрд куб. м. К 30 июня 2025 г. группа добыла 38,32 млн т нефти и газового конденсата, что на 2,35% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Ассоциированные организации и совместные предприятия в доле компании добыли 11,14 млрд куб. м газа и 7,39 млн т жидких углеводородов.