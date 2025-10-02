«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в сентябре

29 сентября «Газпром» опубликовал отчетность по итогам первого полугодия 2025 г. Добыча газа за отчетный период выросла на 0,6% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достигла 209,48 млрд куб. м. К 30 июня 2025 г. группа добыла 38,32 млн т нефти и газового конденсата, что на 2,35% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Ассоциированные организации и совместные предприятия в доле компании добыли 11,14 млрд куб. м газа и 7,39 млн т жидких углеводородов.