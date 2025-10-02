Газета
Минпромторг предложил маркировать крупы, злаки и мед

Ведомости

В России с 1 марта 2026 г. могут ввести обязательную маркировку расширенного перечня бакалейных товаров и иной пищевой продукции по предложению Минпромторга. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Предлагается маркировать товары бакалейной продукции: крупы, злаки, бобовые, <...> картофель быстрого приготовления и зерновые продукты для завтрака (в том числе не требующие термической обработки), мед, продукты на его основе», – говорится в документе.

В ведомстве выразили мнение, что такие изменения позволят уменьшить объемы нелегального оборота указанных категорий товаров, а также его влияние на социальную и экономическую сферы в РФ. Кроме того, маркировка поможет проводить мониторинг продукции в реальном времени.

В сентябре Минпромторг также предложил маркировать форменную, специальную и рабочую одежду. Тогда в ведомстве указали, что наличие подлежащих и неподлежащих маркировке товаров легкой промышленности «вынуждает участников оборота организовывать работу с маркированными и немаркированными товарами различным образом, что приводит к дополнительным издержкам».

