На НПЗ Chevron в Калифорнии вспыхнул крупный пожар

На нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron в городе Эль-Сегундо (Калифорния) произошел крупный пожар, сопровождавшийся мощным выбросом огненного шара. Об этом сообщает NBC News.



Согласно заявлению компании, пострадавших нет, а сотрудники и подрядчики Chevron находятся в безопасности. Очаг возгорания был зафиксирован 2 октября в 21:32 по местному времени. На видео видно, как пламя вырывается из двух труб и еще одного участка завода. Пожар удалось локализовать, сообщили в полиции Эль-Сегундо.