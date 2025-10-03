На НПЗ Chevron в Калифорнии вспыхнул крупный пожар
На нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron в городе Эль-Сегундо (Калифорния) произошел крупный пожар, сопровождавшийся мощным выбросом огненного шара. Об этом сообщает NBC News.
Согласно заявлению компании, пострадавших нет, а сотрудники и подрядчики Chevron находятся в безопасности. Очаг возгорания был зафиксирован 2 октября в 21:32 по местному времени. На видео видно, как пламя вырывается из двух труб и еще одного участка завода. Пожар удалось локализовать, сообщили в полиции Эль-Сегундо.
К тушению были привлечены пожарные подразделения Chevron, а также экстренные службы из Эль-Сегундо и Манхэттен-Бич. Мониторинговые системы предприятия не зафиксировали утечек или других опасных нарушений.
