В Калифорнии произошло возгорание в роще гигантских секвой

8 августа CNN писал, что власти Калифорнии вынуждены были эвакуировать или предупредить об эвакуации более 50 000 человек из-за масштабных пожаров в регионе. Новый очаг вспыхнул 7 августа в горной местности к северу от Лос-Анджелеса и за несколько часов охватил площадь более 2,3 кв. км. Пожар, получивший название Canyon Fire, не локализован и продолжает распространяться на восток, сообщает экстренная служба округа Вентура.