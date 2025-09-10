В Калифорнии произошло возгорание в роще гигантских секвой
В национальном лесу Сьерра-Леоне в США (штат Калифорния) 24 августа произошло возгорание в роще гигантских секвой вследствие удара молнии. Об этом сообщает CNN.
Представитель пожарной службы в округе Фресно Джей Трейси рассказал, что сейчас на место происшествия направили пожарных с опытом лазания по деревьям, чтобы потушить огонь под кронами деревьев.
Чтобы защитить деревья, возраст некоторых из которых достигает 3000 лет, пожарные проложили линии пожаротушения для увеличения влажности почвы. Кроме того, они обернули стволы огнестойкими пленками, убрали с деревьев горючие материалы. Специалисты патрулируют местность, чтобы найти очаги возгорания, добавил он.
По состоянию на данный момент пожар выжег 85 кв. миль (около 220,1 кв. км) леса. В то же время уровень загрязнения достиг около 14%.
8 августа CNN писал, что власти Калифорнии вынуждены были эвакуировать или предупредить об эвакуации более 50 000 человек из-за масштабных пожаров в регионе. Новый очаг вспыхнул 7 августа в горной местности к северу от Лос-Анджелеса и за несколько часов охватил площадь более 2,3 кв. км. Пожар, получивший название Canyon Fire, не локализован и продолжает распространяться на восток, сообщает экстренная служба округа Вентура.
Пожары в Калифорнии начались в январе. Они стали причиной гибели по меньшей мере 28 человек, почти 16 000 зданий было повреждено и уничтожено. По информации властей Лос-Анджелеса, были эвакуированы 180 000 человек. Частная компания AccuWeather прогнозировала ущерб и экономические потери на сумму свыше $250 млрд.