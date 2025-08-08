Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуированы 50 000 человек

По прогнозам, в ближайшие дни пожарная обстановка в регионе может ухудшиться из-за жары, засухи и пониженной влажности. Август и сентябрь считаются самыми опасными месяцами для распространения природных пожаров в Калифорнии, отмечает CNN.



Пожары в Калифорнии начались в январе. Они стали причиной гибели по меньшей мере 28 человек, почти 16 000 зданий было повреждено и уничтожено. По информации властей Лос-Анджелеса, были эвакуированы 180 000 человек. Частная компания AccuWeather прогнозировала ущерб и экономические потери на сумму свыше $250 млрд.