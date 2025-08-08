Газета
Главная / Общество /

Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуированы 50 000 человек

Ведомости

В Калифорнии власти вынуждены были эвакуировать или предупредить об эвакуации более 50 000 человек из-за масштабных пожаров в регионе. Об этом пишет CNN.

Новый очаг вспыхнул 7 августа в горной местности к северу от Лос-Анджелеса и за несколько часов охватил площадь более 2,3 кв км. Пожар, получивший название Canyon Fire, не локализован и продолжает распространяться на восток, сообщает экстренная служба округа Вентура.

Очаг расположен к югу от озера Пиру, вблизи зоны отдыха у озера Кастаик, пострадавшей ранее от другого пожара. По словам представителя пожарной службы округа Вентура Эндрю Дауда, эвакуированы были 4200 человек в округе Лос-Анджелес, еще 12 500 человек получили предупреждение об эвакуации.

Новый пожар усугубляет ситуацию на фоне крупнейшего на данный момент возгорания в штате – пожара Гиффорда, охватившего 154 кв. км на территории Национального леса Лос-Падрес. Сообщается о четырех пострадавших.

По прогнозам, в ближайшие дни пожарная обстановка в регионе может ухудшиться из-за жары, засухи и пониженной влажности. Август и сентябрь считаются самыми опасными месяцами для распространения природных пожаров в Калифорнии, отмечает CNN.

Пожары в Калифорнии начались в январе. Они стали причиной гибели по меньшей мере 28 человек, почти 16 000 зданий было повреждено и уничтожено. По информации властей Лос-Анджелеса, были эвакуированы 180 000 человек. Частная компания AccuWeather прогнозировала ущерб и экономические потери на сумму свыше $250 млрд.

14 января президент США Дональд Трамп говорил, что пожары в Калифорнии причинили больший ущерб, чем мог бы сделать ядерный удар. По его словам, трагедии можно было избежать. До этого Трамп обвинил в некомпетентности губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс.

