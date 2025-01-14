Трамп: урон от пожаров в Калифорнии сравним с ядерным ударом
Пожар в Калифорнии причинил больший ущерб, чем мог бы сделать ядерный удар, заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Newsmax Робу Шмитту.
По словам будущего американского лидера, он видел «несколько очень осторожных фотографий», и последствия от пожара «гораздо хуже, чем то, что вы видите по телевизору».
«Я считаю, что ущерб больше, чем если бы они попали под ядерный удар. Я никогда не видел ничего подобного. Огромные мили и мили домов просто сгорели дотла. Ничего не осталось», – сказал он.
Трамп также уверен, что трагедии можно было избежать. По его словам, в прошлый президентский срок он говорил губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, чтобы тот «принял воду, идущую с севера, из Канады», «из тающих ледников».
«У них было бы столько воды, что они не знали бы, что с ней делать. У них никогда бы не было пожаров», – заявил избранный президент США, отметив также, что просил власти Калифорнии ухаживать за лесом, но «они никогда ничего не делали».
Пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии начались 7 января. На следующий день президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь. 10 января аналитическая компания AccuWeather сообщила, что общий ущерб и экономические потери от пожаров, предварительно, составляют $135–150 млрд. Официальная причина возгорания не была установлена, но местные жители считают, что к трагедии привел запуск фейерверков.
14 января Reuters писало, что с начала пожаров погибли 24 человека, более двух десятков числятся пропавшими без вести. Огонь уничтожил свыше 12 000 сооружений. Было отмечено, что на этой неделе пожары в Лос-Анджелесе могут разрастись из-за прогнозируемого усиления ветра – это ставит под угрозу сдерживание двух масштабных лесных пожаров, которые опустошили территорию размером с Вашингтон.