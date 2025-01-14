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Трамп: урон от пожаров в Калифорнии сравним с ядерным ударом

Ведомости

Пожар в Калифорнии причинил больший ущерб, чем мог бы сделать ядерный удар, заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Newsmax Робу Шмитту.

По словам будущего американского лидера, он видел «несколько очень осторожных фотографий», и последствия от пожара «гораздо хуже, чем то, что вы видите по телевизору».

«Я считаю, что ущерб больше, чем если бы они попали под ядерный удар. Я никогда не видел ничего подобного. Огромные мили и мили домов просто сгорели дотла. Ничего не осталось», – сказал он.

Трамп также уверен, что трагедии можно было избежать. По его словам, в прошлый президентский срок он говорил губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, чтобы тот «принял воду, идущую с севера, из Канады», «из тающих ледников».

«У них было бы столько воды, что они не знали бы, что с ней делать. У них никогда бы не было пожаров», – заявил избранный президент США, отметив также, что просил власти Калифорнии ухаживать за лесом, но «они никогда ничего не делали».

Пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии начались 7 января. На следующий день президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь. 10 января аналитическая компания AccuWeather сообщила, что общий ущерб и экономические потери от пожаров, предварительно, составляют $135–150 млрд. Официальная причина возгорания не была установлена, но местные жители считают, что к трагедии привел запуск фейерверков.

14 января Reuters писало, что с начала пожаров погибли 24 человека, более двух десятков числятся пропавшими без вести. Огонь уничтожил свыше 12 000 сооружений. Было отмечено, что на этой неделе пожары в Лос-Анджелесе могут разрастись из-за прогнозируемого усиления ветра – это ставит под угрозу сдерживание двух масштабных лесных пожаров, которые опустошили территорию размером с Вашингтон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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