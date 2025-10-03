Турецкая Ant Yapi подала иск к «Домодедово»

В 2014 г. оператор «Домодедово» и Ant Yapi подписали контракт о строительстве пассажирского терминала (сегмент Т2). Проект был реализован в 2015-2019 гг. Официальное открытие терминала состоялось в июле 2023 г. Пространство состоит из семи этажей общей площадью 240 000 кв. м. В нем расположены бизнес-зал «Горизонт», зона для детей, медицинский центр, автоматическая система сортировки багажа и др.