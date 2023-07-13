Аэропорт «Домодедово» с 13 июля перевел все международные рейсы в новый терминал
Аэропорт «Домодедово» перенес все международные рейсы в новый сегмент пассажирского терминала Т2. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.
«С 13 июля все рейсы международных воздушных линий обслуживаются в новом сегменте пассажирского терминала (Т2)», – говорится в сообщении.
Официальное открытие терминала Т2 прошло 7 июля. Первые рейсы новый терминал обслужил 11 июля. Пространство состоит из семи этажей общей площадью 240 000 кв. м. В нем расположены бизнес-зал «Горизонт», зона для детей, медицинский центр, автоматическая система сортировки багажа и др.
После введения в работу Т2 пропускная способность аэропорта превысит 60 млн пассажиров к год. В строительство терминала было вложено около 42 млрд руб.