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Аэропорт «Домодедово» с 13 июля перевел все международные рейсы в новый терминал

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Аэропорт «Домодедово» перенес все международные рейсы в новый сегмент пассажирского терминала Т2. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

«С 13 июля все рейсы международных воздушных линий обслуживаются в новом сегменте пассажирского терминала (Т2)», – говорится в сообщении.

Официальное открытие терминала Т2 прошло 7 июля. Первые рейсы новый терминал обслужил 11 июля. Пространство состоит из семи этажей общей площадью 240 000 кв. м. В нем расположены бизнес-зал «Горизонт», зона для детей, медицинский центр, автоматическая система сортировки багажа и др.

После введения в работу Т2 пропускная способность аэропорта превысит 60 млн пассажиров к год. В строительство терминала было вложено около 42 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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