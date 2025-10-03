Цена на говядину в мире достигла максимума с 1960 года

Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская заявила, что рост цен на говядину в мире связан с инфляцией, длительным циклом производства, ростом спроса со стороны потребителей из США и КНР и высокой стоимостью молочной продукции, которая является конкурирующим продуктом. Изменение климата также приводит к засухам, которые сокращают площади пастбищ и приводят к росту стоимости кормов. В США в 2025 г. из-за этого поголовье коров упало до минимума с 1951 г.