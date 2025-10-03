Цена на говядину в мире достигла максимума с 1960 года
Стоимость говядины в мире достигла рекордных $6,9 за 1 кг на фоне снижения предложения на мировых рынках и роста спроса со стороны основных потребителей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка.
По информации агентства, стоимость говядины в сентябре достигла максимума с начала 1960 г. и оказалась на 0,6% выше уровня августа и почти на 10% показателя в 2024 г.
Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская заявила, что рост цен на говядину в мире связан с инфляцией, длительным циклом производства, ростом спроса со стороны потребителей из США и КНР и высокой стоимостью молочной продукции, которая является конкурирующим продуктом. Изменение климата также приводит к засухам, которые сокращают площади пастбищ и приводят к росту стоимости кормов. В США в 2025 г. из-за этого поголовье коров упало до минимума с 1951 г.
20 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные отраслевого агентства EMEAT писали, что по итогам 2024 г. объем импорта говядины и ее субпродуктов в Россию составил 311 000 т. Показатель вырос на 15% в сравнении с 2023 г. Объем выпуска говядины в России на фоне роста экспорта стагнировал. По данным агентства, общий объем производства в прошлом году составил 1,6 млн т в убойном весе (+0,2% к 2023 г.).