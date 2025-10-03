Россия увеличила поставки рыбы и морепродуктов в Японию на 15%
Экспорт рыбы и морепродуктов из России в Японию увеличился на 15% в физическом выражении в январе-августе 2025 г. в сравнении с тем же периодом 2024 г. Поставки достигли 82 000 т, сообщил Рыбный союз.
При этом в денежном выражении рост составил 10% год к году, достигнув $606 млн. Как отметили в объединении, экспорт икры минтая практически не изменился в сравнении с восемью месяцами 2024 г. Россия поставила в Японию около 21 000 т этого товара на сумму $110 млн.
Положительную динамику показал экспорт сурими из минтая. Поставки этой продукции за указанный период резко выросли на 50% в натуральном выражении и на 75% в стоимостном. Объем экспорта достиг 16 000 т на сумму $41 млн. В Рыбном союзе связали такое изменение с увеличением производства сурими на судах в море на 33% за восемь месяцев.
С января по август выросли также поставки филе минтая из России в Японию. Они увеличились на 50% в весе и на 55% в денежном выражении, до 3500 т на сумму $13 млн.
При этом снизились объемы экспорта краба-стригуна опилио на 20% в натуральном выражении, но сумма ($123 млн) выросла на 5% за восемь месяцев. Поставки камчатского краба сократились в весе и деньгах на 35% и 15% соответственно. В Рыбном союзе предположили, российские краболовы могли переориентироваться на китайский рынок.
10 сентября стало известно, что на российский рынок с 1 мая по 1 августа 2025 г. поставили на 18% больше красной икры в сравнении с тем же периодом 2024 г. Маркировка икры лососевых коснулась в указанные месяцы более чем 7310 т продукта. При этом с января 2025 г. этот показатель превысил 8340 т, рассказали в НКО «Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров» (ВАРПЭ).