Россия увеличила поставки рыбы и морепродуктов в Японию на 15%

10 сентября стало известно, что на российский рынок с 1 мая по 1 августа 2025 г. поставили на 18% больше красной икры в сравнении с тем же периодом 2024 г. Маркировка икры лососевых коснулась в указанные месяцы более чем 7310 т продукта. При этом с января 2025 г. этот показатель превысил 8340 т, рассказали в НКО «Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров» (ВАРПЭ).