Поставки красной икры на рынок РФ выросли на 18% в мае – августе

Как отметили в ВАРПЭ, маркировка икры лососевых коснулась в указанные месяцы более чем 7310 т продукта. При этом с января 2025 г. этот показатель превысил 8340 т. По мнению президента ассоциации Германа Зверева, рост объемов красной икры на рынке в РФ связан с увеличением вылова тихоокеанского лосося. С помощью этой рыбы в России появляется более 90% всей красной икры.