Поставки красной икры на рынок РФ выросли на 18% в мае – августе
Объем красной икры, поставленной на российский рынок с 1 мая по 1 августа 2025 г., увеличился на 18% в сравнении с тем же периодом 2024 г. Об этом «Ведомостям» сообщила НКО «Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров» (ВАРПЭ).
Как отметили в ВАРПЭ, маркировка икры лососевых коснулась в указанные месяцы более чем 7310 т продукта. При этом с января 2025 г. этот показатель превысил 8340 т. По мнению президента ассоциации Германа Зверева, рост объемов красной икры на рынке в РФ связан с увеличением вылова тихоокеанского лосося. С помощью этой рыбы в России появляется более 90% всей красной икры.
Зверев также отметил, что в 2025 г. по итогам лососевой путины аналитики прогнозируют сбор 21 000 т красной икры. Объем вылова рыбы может составить составит около 330 000 т, что на треть больше, чем в 2024 г., но вдвое меньше, чем в 2023 г.
Вторым фактором роста поставок в ассоциации считают введение системы маркировки «Честный знак» и легализации рынка после этого. Сейчас в системе уже зарегистрировано более 1500 производителей данного товара.
В конце августа аналитический центр «Рыбного союза» сообщал, что розничные цены на лососевую икру начали снижаться. Больше всего – на икру горбуши и нерки. К 26 августа икра нерки подешевела на 9% к середине июля, а икра горбуши – на 2%. В то же время икра кеты подорожала на 1%.