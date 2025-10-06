Шахта из группы «Распадская» в Кузбассе приостановила добычу после обрушения

ПАО «Распадская» является крупнейшим производителем коксующегося угля в России. В конце 2020 г. «Распадская» приобрела 100% акций ОАО «ОУК "Южкузбассуголь"» за 69,2 млрд руб., консолидировав на своем балансе все угольные активы Evraz. В результате сделки производственная база «Распадской» стала включать семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области, а также одну шахту в Туве.