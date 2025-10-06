Шахта из группы «Распадская» в Кузбассе приостановила добычу после обрушения
Представитель ведомства заявил, что ведется расследование и ремонт крепления горной выработки. Он не назвал сроки приостановки.
В ООО «Распадская угольная компания» газете уточнили, что «на жизнедеятельность предприятия данная ситуация не повлияла». Там оставили без комментариев вопрос о том, продолжаются ли на шахте угледобыча и проходка.
5 октября главное управление МЧС по Кемеровской области сообщило об обрушении горной породы на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком муниципальном округе. Обрушение на шахте произошло на транспортном уклоне. Был эвакуирован 151 человек. В результате происшествия никто не погиб. В работах задействовались 23 сотрудника службы и пять единиц техники.
ПАО «Распадская» является крупнейшим производителем коксующегося угля в России. В конце 2020 г. «Распадская» приобрела 100% акций ОАО «ОУК "Южкузбассуголь"» за 69,2 млрд руб., консолидировав на своем балансе все угольные активы Evraz. В результате сделки производственная база «Распадской» стала включать семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области, а также одну шахту в Туве.