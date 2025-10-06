Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Шахта из группы «Распадская» в Кузбассе приостановила добычу после обрушения

Ведомости

Шахта «Ерунаковская-8» в Кемеровской области приостановила добычу угля после обрушения горной породы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство угольной промышленности региона.

Представитель ведомства заявил, что ведется расследование и ремонт крепления горной выработки. Он не назвал сроки приостановки.

В ООО «Распадская угольная компания» газете уточнили, что «на жизнедеятельность предприятия данная ситуация не повлияла». Там оставили без комментариев вопрос о том, продолжаются ли на шахте угледобыча и проходка.

«Распадская» зафиксировала чистый убыток в $133 млн по МСФО в 2024 году

Бизнес / Промышленность

5 октября главное управление МЧС по Кемеровской области сообщило об обрушении горной породы на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком муниципальном округе. Обрушение на шахте произошло на транспортном уклоне. Был эвакуирован 151 человек. В результате происшествия никто не погиб. В работах задействовались 23 сотрудника службы и пять единиц техники.

ПАО «Распадская» является крупнейшим производителем коксующегося угля в России. В конце 2020 г. «Распадская» приобрела 100% акций ОАО «ОУК "Южкузбассуголь"» за 69,2 млрд руб., консолидировав на своем балансе все угольные активы Evraz. В результате сделки производственная база «Распадской» стала включать семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области, а также одну шахту в Туве.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь