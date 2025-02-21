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«Распадская» зафиксировала чистый убыток в $133 млн по МСФО в 2024 году

Ведомости

ПАО «Распадская» получила чистый убыток в размере $133 млн в прошлом году по сравнению с чистой прибылью в $440 млн в 2023 г., следует из отчетности компании по МСФО.

Выручка снизилась до $1,72 млрд против $2,2 млрд годом ранее на фоне значительного падения мировых цен на коксующийся уголь, говорится в отчете. Операционный убыток компании составил $114 млн против прибыли в $519 млн годом ранее.

Показатель EBITDA составил $291 млн по сравнению с $689 млн в 2023 г. Объем продаж сократился на 11% г/г и составил 12,9 млн т угольной продукции (14,5 млн т в 2023 г.). Снижение вызвано экспортными ограничениями на фоне роста санкционного давления, пояснили в компании.

Совет директоров ПАО «Распадская» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г. «В 2024 г. угольная отрасль столкнулась с серьезными вызовами снижения цен на уголь и роста его себестоимости. Ключевыми факторами инфляции издержек стали: удорожание логистики, трудовых ресурсов, затрат на закупку оборудования и запчастей, а также рост налоговой нагрузки. Не добавляет оптимизма угольщикам нисходящий ценовой тренд и усиление санкционного давления», – пояснили в компании.

Также в прошлом году ПАО не смогла полностью выполнить свои производственные планы, общий объем добычи рядового угля снизился на 2% по сравнению с предыдущим годом и составил 18,5 млн т.

ПАО «Распадская» – крупнейший производитель коксующегося угля в России. В конце 2020 г. «Распадская» приобрела 100% акций ОАО «ОУК "Южкузбассуголь"» за 69,2 млрд руб., консолидировав на своем балансе все угольные активы Evraz. В результате сделки производственная база «Распадской» стала включать семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области, а также одну шахту в Туве.

В апреле 2024 г. аналитики «БКС мир инвестиций» включили акции «Распадской» в рейтинг краткосрочных аутсайдеров. «Распадская» попала в рейтинг из-за того, что цены на коксующийся уголь остаются под давлением. Также у компании сокращается прибыль от экспорта из-за высоких транспортных затрат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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