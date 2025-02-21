«Распадская» зафиксировала чистый убыток в $133 млн по МСФО в 2024 году

Совет директоров ПАО «Распадская» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г. «В 2024 г. угольная отрасль столкнулась с серьезными вызовами снижения цен на уголь и роста его себестоимости. Ключевыми факторами инфляции издержек стали: удорожание логистики, трудовых ресурсов, затрат на закупку оборудования и запчастей, а также рост налоговой нагрузки. Не добавляет оптимизма угольщикам нисходящий ценовой тренд и усиление санкционного давления», – пояснили в компании.