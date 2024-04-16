БКС включил акции «Распадской» в список краткосрочных аутсайдеров
Аналитики «БКС мир инвестиций» включили акции угольной компании «Распадская» в рейтинг краткосрочных аутсайдеров. Бумаги заменили в списке акции группы «М.Видео – Эльдорадо», следует из сообщения брокера.
Стоимость акций «Распадской» на закрытии основной сессии торгов 16 апреля составила 395,65 руб. – на 0,14% выше уровня предыдущего закрытия. Индекс Мосбиржи за это время уменьшился на 0,27% до 3462,94 п., индекс металлов и добычи сократился на 0,92% до 8986,35 п. С начала года котировки компании снизились на 8,6%, бенчмарки выросли на 11,74 и 15,63% соответственно.
Эксперты БКС решили исключить «М.Видео – Эльдорадо» из списка аутсайдеров в связи с ожиданием позитивной реакции рынка на будущее раскрытие операционных результатов компании по итогам I квартала 2024 г., уточняется в сообщении.
«Распадская» попала в рейтинг из-за того, что цены на коксующийся уголь остаются под давлением. Также у компании сокращается прибыль от экспорта из-за высоких транспортных затрат. Еще одной причиной является неопределенная ситуация с дивидендами.
Стоимость поставочного фьючерса на китайской товарной бирже DCE в 19:07 мск составила 1734 юаня ($239,56) за 60 м/т. С закрытия торгов предыдущего дня котировки не изменились, с начала года они уменьшились на 11,42%.
Ранее совет директоров «Распадской» принял решение не рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2023 г. 1 марта компания раскрыла финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Согласно документу, чистая прибыль за 2023 г. сократилась на 44% до $440 млн. Рентабельность по прибыли угольной компании снизилась до 20% по сравнению с 28% годом ранее. EBITDA упала на 47% до $689 млн. Выручка сократилась на 22% до $2,21 млрд.