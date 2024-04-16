/ Инвестиции

БКС включил акции «Распадской» в список краткосрочных аутсайдеров

Ведомости

Аналитики «БКС мир инвестиций» включили акции угольной компании «Распадская» в рейтинг краткосрочных аутсайдеров. Бумаги заменили в списке акции группы «М.Видео – Эльдорадо», следует из сообщения брокера.

Стоимость акций «Распадской» на закрытии основной сессии торгов 16 апреля составила 395,65 руб. – на 0,14% выше уровня предыдущего закрытия. Индекс Мосбиржи за это время уменьшился на 0,27% до 3462,94 п., индекс металлов и добычи сократился на 0,92% до 8986,35 п. С начала года котировки компании снизились на 8,6%, бенчмарки выросли на 11,74 и 15,63% соответственно.

Эксперты БКС решили исключить «М.Видео – Эльдорадо» из списка аутсайдеров в связи с ожиданием позитивной реакции рынка на будущее раскрытие операционных результатов компании по итогам I квартала 2024 г., уточняется в сообщении. 

«Распадская» попала в рейтинг из-за того, что цены на коксующийся уголь остаются под давлением. Также у компании сокращается прибыль от экспорта из-за высоких транспортных затрат. Еще одной причиной является неопределенная ситуация с дивидендами.

Стоимость поставочного фьючерса на китайской товарной бирже DCE в 19:07 мск составила 1734 юаня ($239,56) за 60 м/т. С закрытия торгов предыдущего дня котировки не изменились, с начала года они уменьшились на 11,42%.

Ранее совет директоров «Распадской» принял решение не рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2023 г. 1 марта компания раскрыла финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Согласно документу, чистая прибыль за 2023 г. сократилась на 44% до $440 млн. Рентабельность по прибыли угольной компании снизилась до 20% по сравнению с 28% годом ранее. EBITDA упала на 47% до $689 млн. Выручка сократилась на 22% до $2,21 млрд.

В список краткосрочных аутсайдеров «БКС мир инвестиций» вместе с «Распадской» акции «Алросы», «Газпрома», «Газпром нефти», ОГК-2, VK и «префы» «Татнефти».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных