БКС включил акции «Распадской» в список краткосрочных аутсайдеров

Стоимость акций «Распадской» на закрытии основной сессии торгов 16 апреля составила 395,65 руб. – на 0,14% выше уровня предыдущего закрытия. Индекс Мосбиржи за это время уменьшился на 0,27% до 3462,94 п., индекс металлов и добычи сократился на 0,92% до 8986,35 п. С начала года котировки компании снизились на 8,6%, бенчмарки выросли на 11,74 и 15,63% соответственно.