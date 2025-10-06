Путин передал в управление Росимуществу еще один актив компании Silgan
Президент РФ Владимир Путин своим указом передал Росимуществу полный пакет акций компании «Вонорус», который принадлежит компании Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH. Это следует из соответствующего документа.
Указ вступил в силу со дня его официального публикования.
Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH – производитель металлической тары, в том числе контейнеров и консервных банок, австрийская «дочка» американской компании Silgan Holdings.
В 2024 г. Росимущество получило во временное управление два завода по выпуску металлической упаковки для пищевых продуктов в Ступино (Московская область) и Энеме (Адыгея), активы принадлежат Silgan Metal Packaging.