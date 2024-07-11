Кому Росимущество может передать заводы американской Silgan Metal Packaging

К таким мерам, как введение временного управления, государство, как правило, прибегает, когда иностранный участник перестает надлежащим образом руководить предприятием, в результате чего создается риск остановки его работы, утраты рабочих мест, иногда – техногенных катастроф, перечисляет Клеточкин. На это же указывает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, который напоминает, что в 2023 г. эти заводы остановили производство. Для сравнения: в 2021 г. доля холдинга на российском рынке упаковки для консервов составляла порядка 15%, в 2022 г. снизилась 10%, а в 2023 г. – до нуля.