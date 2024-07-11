Кому Росимущество может передать заводы американской Silgan Metal Packaging

Кому Росимущество может передать заводы американской Silgan Metal PackagingВозможным претендентом называют крупнейшего производителя алюминиевых банок группу «Арнест»
Росимущество получило во временное управление два завода по выпуску металлической упаковки для пищевых продуктов в Ступино (Московская область) и Энеме (Адыгея), активы принадлежат американскому холдингу Silgan Metal Packaging. Указ о введении временного управления 11 июля подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов, он вступил в силу.
Из указа следует, что под управление государства перешли 100% долей в ООО «Силган метал пэкаджинг Ступино» и в ООО «Силган метал пэкаджинг Энем», принадлежащие структурам американской группы.
В 2023 г. ООО «Силган метал пэкаджинг Ступино» получило выручку по РСБУ в размере всего лишь 15 млн руб. против 1 млрд руб. годом ранее, по данным «СПАРК-Интерфакса». Чистый убыток производителя год к году увеличился со 145 млн руб. до 298 млн руб. У ООО «Силган метал пэкаджинг Энем» финансовые результаты за 2023 г. не раскрывались. Выручка завода в 2022 г. снизилась на 16% до 2,6 млрд руб. Чистый убыток компании в 2022 г. составил 15 млн руб. против 172 млн руб. чистой прибыли в 2021 г.
Передача активов во временное управление означает, что теперь Росимущество будет осуществлять функции их акционера, то есть принимать управляющие решения, поясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Иностранная материнская компания таким образом теряет право управлять своими активами в России, хотя формально не лишается права собственности на них, добавляет директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева. Это может привести к изменениям в операционной деятельности и стратегии компании, возможно, создавая сложности для взаимодействия с международными партнерами и акционерами, рассуждает юрист.
На момент сдачи заметки, согласно «СПАРК-Интерфаксу», руководство активов Silgan Metal Packaging оставалось прежним. Гендиректором завода в Энеме был Алексей Домашенко, активом в Ступино руководила Наталья Голубова. «Ведомости» направили запрос в Росимущество о планах по смене гендиректоров этих ООО.
К таким мерам, как введение временного управления, государство, как правило, прибегает, когда иностранный участник перестает надлежащим образом руководить предприятием, в результате чего создается риск остановки его работы, утраты рабочих мест, иногда – техногенных катастроф, перечисляет Клеточкин. На это же указывает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, который напоминает, что в 2023 г. эти заводы остановили производство. Для сравнения: в 2021 г. доля холдинга на российском рынке упаковки для консервов составляла порядка 15%, в 2022 г. снизилась 10%, а в 2023 г. – до нуля.
Предприятия американской группы занимались в России выпуском круглых жестяных и алюминиевых банок различных объемов, металлических изделий, стандартных и легко вскрываемых крышек и др., рассказывает Бурмистров. Мощность завода в Энеме – 250 млн банок в год, в Ступино – 100 млн банок.
Для выстраивания эффективной работы заводов в будущем заводы могут быть национализированы, а затем – проданы профильному инвестору, предполагает эксперт. Активы, к примеру, могут заинтересовать крупнейшего производителя алюминиевых банок в России группу «Арнест», предполагает Бурмистров.
Чем известна группа «Арнест»
«Арнест» принадлежит бизнесмену Алексею Сагалу. Кроме производства банок, группа владеет выпускающим пиво ООО «Объединенные пивоварни-Холдинг» (бывший актив Heineken в России, куплен «Арнестом» в августе 2023 г.) , а также является крупнейшим в России производителем парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке (бренды «Сияние», «Моя прелесть», Next Generation и проч.) По собственным данным компании, на долю группы приходится около 53% аэрозольной продукции, выпускаемой в нашей стране. В 2023 г. выручка группы увеличилась на 0,3% к 2022 г. до 11,2 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль составила 574 млн руб. против 259 млн руб.
На запрос «Ведомостей» в группе «Арнест» не ответили.