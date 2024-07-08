Арестован российский актив польского производителя алюминиевых банок Canpack

Арестован российский актив польского производителя алюминиевых банок CanpackЭто может быть связано со срывом поставок бывшему производителю пива Heineken
Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов СОСП по Москве №1 в начале июля наложило арест на компанию ООО «Кэн-пак» (торговая «дочка» польского производителя алюминиевых банок Canpack в России). Это следует из данных исполнительных производств ФССП. Взыскателем по делу, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выступает группа «Арнест». «Ведомости» направили запросы в эти компании.
Исполнительный лист на арест актива был выдан Арбитражным судом Ставропольского края 2 июля, также указано в базе.
В данном случае истец подал ходатайство о принятии предварительных обеспечительных мер по иску, который еще не поступил в суд, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел. Суд это ходатайство удовлетворил, поэтому теперь истец в течение 15 дней обязан либо направить претензию, либо подать в суд иск, пояснил он.
Приставы во исполнение судебного акта арестовали все активы компании в пределах суммы ареста – чуть более 3 млрд руб., уточнил юрист.
«Арнест» и принадлежащий ему производитель пива ООО «Объединенные пивоварни-Холдинг» (бывший актив Heineken в России) 1 июля подали заявление «об обеспечении имущественных интересов» к связанным с ООО «Кэн-пак» компаний – ООО «Кэн-пак завод упаковки» и «Кэнпак Эс.Эй». Третьим лицом по делу выступает само ООО «Кэн-пак». Других деталей в деле нет. Других исков «Арнеста» к структурам польского холдинга в картотеке дел пока не указано.
Учитывая, что в деле на стороне истца фигурирует производитель пива, то причиной спора могло стать нарушение стабильности поставок алюминиевых банок со стороны польских партнеров, предполагает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Он напоминает, что Canpack в России – один из крупнейших производителей такой продукции. Его мощности в России составляют около 2,5 млрд банок в год (у лидера рынка «Арнеста» 5,5 млрд банок), подчеркивает Бурмистров. Группа Canpack с сентября 2022 г. владеет российским бизнесом ведущего американского производителя упаковки Ball Corporation (три завода по производству алюминиевых банок в Московской, Ленинградской и Челябинской областях), напоминает он.
«Арнест» – также крупнейший в России производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке. Ей принадлежат бренды «Сияние», «Моя прелесть», Next Generation и проч. По собственным данным компании, на долю группы приходится около 53% аэрозольной продукции, выпускаемой в нашей стране. В августе 2023 г. «Арнест» также приобрела российское подразделение нидерландской пивоваренной компании Heineken.
В 2023 г. выручка группы увеличилась на 0,3% к 2022 г. до 11,2 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль составила 574 млн руб. против 259 млн руб. Основной владелец группы – бизнесмен Алексей Сагал.
ООО «Кэн-пак» была зарегистрирована в России в 1996 г. Ее основным видом деятельности является «торговля оптовая неспециализированная». В 2023 г. чистая прибыль компании составил 127,4 млн руб. против 113 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Выручка компании не раскрывается.
В нашей стране польский холдинг также владеет предприятием в Волоколамске (ООО «Кэн-пак завод упаковки»). Его выручка по итогам 2023 г. выросла на 17,41% к 2022 г. до 26,4 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль составила 4,5 млрд руб. против 885 млн руб.