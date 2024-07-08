Арестован российский актив польского производителя алюминиевых банок Canpack

Он напоминает, что Canpack в России – один из крупнейших производителей такой продукции. Его мощности в России составляют около 2,5 млрд банок в год (у лидера рынка «Арнеста» 5,5 млрд банок), подчеркивает Бурмистров. Группа Canpack с сентября 2022 г. владеет российским бизнесом ведущего американского производителя упаковки Ball Corporation (три завода по производству алюминиевых банок в Московской, Ленинградской и Челябинской областях), напоминает он.