Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку колбас и мяса

Согласно проекту, маркировка мясной продукции будет вводиться поэтапно. С 1 марта 2026 г. начнется регистрация участников оборота в системе маркировки, с 1 августа 2026 г. станет обязательной маркировка мясных продуктов, а с 1 октября того же года – колбасных изделий. Речь идет о мясных изделиях, в том числе субпродуктах и продуктах из мясного жира в потребительской упаковке.