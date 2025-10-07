Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку колбас и мяса
Минпромторг России выступил с инициативой об обязательной маркировке мясных и колбасных изделий с 2026 г. О разработке соответствующего проекта постановления правительства РФ сообщается на сайте ведомства.
Согласно проекту, маркировка мясной продукции будет вводиться поэтапно. С 1 марта 2026 г. начнется регистрация участников оборота в системе маркировки, с 1 августа 2026 г. станет обязательной маркировка мясных продуктов, а с 1 октября того же года – колбасных изделий. Речь идет о мясных изделиях, в том числе субпродуктах и продуктах из мясного жира в потребительской упаковке.
Ожидается, что маркировка позволит сократить объемы нелегального оборота мясной продукции, даст потребителям возможность получать полную информацию о товаре и проверять его легальность. Мера предусмотрена Планом введения маркировки в новых товарных группах на 2025-2026 гг. в соответствии с поручением президента РФ.
Кроме того, запланировано проведение добровольного эксперимента, в рамках которого участники смогут бесплатно протестировать различные способы маркировки продукции – оператор системы обеспечит их кодами маркировки и необходимым оборудованием.
В начале октября Минпромторг предложил ввести с 1 марта 2026 г. обязательную маркировку расширенного перечня бакалейных товаров и иной пищевой продукции. В частности, речь о крупах, злаках, бобовых, картофеле быстрого приготовления и зерновых продуктах для завтрака, меде и продуктах на его основе.