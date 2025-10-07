Airbus A320 обогнал Boeing 737 и стал самым популярным самолетом

В 2024 г. произошло несколько инцидентов с самолетами модели Boeing 737 MAX. В начале января лайнер, следовавший в Онтарио, вернулся в Портленд после того, как у самолета вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. В марте Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в американском штате Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа.