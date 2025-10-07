Газета
Главная / Бизнес /

Airbus A320 обогнал Boeing 737 и стал самым популярным самолетом

Ведомости

Самолет Airbus A320 стал самым продаваемым лайнером в истории и обогнал Boeing 737. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные британской консалтинговой фирмы Cirium.

Рекорд Boeing оказался побит после доставки воздушного судна саудовской авиакомпании Flynas. По данным Cirium, с 1988 г., когда были введены в эксплуатацию Airbus A320, по всему миру было поставлено 12 260 таких самолетов.

В 2024 г. произошло несколько инцидентов с самолетами модели Boeing 737 MAX. В начале января лайнер, следовавший в Онтарио, вернулся в Портленд после того, как у самолета вылетела заглушка левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. В марте Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в американском штате Орегон без части внешней обшивки фюзеляжа.

В октябре 2024 г. генеральный директор Boeing Келли Ортберг начал сокращать производство самолетов, чтобы остановить кризис в компании. В сентябре того же года Boeing предупредила о сокращении заказов на самолеты 737, 767 и 777.

