WSJ: глава Boeing сокращает производство самолетов в попытке остановить кризис
Новый генеральный директор Boeing Келли Ортберг сокращает производство самолетов, чтобы остановить кризис в компании, которая остается в опасном финансовом положении, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Авиастроительная компания 19 октября достигла предварительного соглашения с членами профсоюза International Association of Machinists and Aerospace Workers (Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли). Ранее в ходе забастовок сотрудники требовали увеличения зарплат на 40%, но Boeing выступил с предложением поднять оплату труда на 25%. В итоге производитель пообещал надбавку в размере 35% в течение четырех лет. Если Boeing и удастся договориться с профсоюзом, компания, как пишет газета, все равно останется в опасном финансовом положении.
По данным источников издания, Boeing изучает возможность продажи непрофильных или неэффективных активов. На встрече в штаб-квартире Boeing в Вирджинии руководство производителя самолетов изучало отчеты о состоянии каждого подразделения и обдумывало «следующие шаги», говорится в материале. На прошлой неделе компания, по информации собеседников WSJ, достигла соглашения о продаже небольшого оборонного дочернего предприятия, которое производит оборудование для армии США.
Проблемы в Boeing отражаются на всей отрасли, отмечают авторы материала. В сентябре компания предупредила о сокращении заказов на свои самолеты 737, 767 и 777. На этой неделе, пишет WSJ, производитель фюзеляжей Spirit AeroSystems заявил, что уволит 700 рабочих, а британская компания Senior до этого объявила о сокращении рабочих мест.
В октябре Ортберг объявил о планах сократить штат компании на 10%, что означает ликвидацию порядка 17 000 рабочих мест. Это решение направлено на реструктуризацию компании с целью снижения расходов и повышения эффективности при производстве самолетов, поскольку этот процесс столкнулся с многочисленными задержками в последнее время.