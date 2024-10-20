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WSJ: глава Boeing сокращает производство самолетов в попытке остановить кризис

Ведомости

Новый генеральный директор Boeing Келли Ортберг сокращает производство самолетов, чтобы остановить кризис в компании, которая остается в опасном финансовом положении, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Авиастроительная компания 19 октября достигла предварительного соглашения с членами профсоюза International Association of Machinists and Aerospace Workers (Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли). Ранее в ходе забастовок сотрудники требовали увеличения зарплат на 40%, но Boeing выступил с предложением поднять оплату труда на 25%. В итоге производитель пообещал надбавку в размере 35% в течение четырех лет. Если Boeing и удастся договориться с профсоюзом, компания, как пишет газета, все равно останется в опасном финансовом положении.

По данным источников издания, Boeing изучает возможность продажи непрофильных или неэффективных активов. На встрече в штаб-квартире Boeing в Вирджинии руководство производителя самолетов изучало отчеты о состоянии каждого подразделения и обдумывало «следующие шаги», говорится в материале. На прошлой неделе компания, по информации собеседников WSJ, достигла соглашения о продаже небольшого оборонного дочернего предприятия, которое производит оборудование для армии США.

Проблемы в Boeing отражаются на всей отрасли, отмечают авторы материала. В сентябре компания предупредила о сокращении заказов на свои самолеты 737, 767 и 777. На этой неделе, пишет WSJ, производитель фюзеляжей Spirit AeroSystems заявил, что уволит 700 рабочих, а британская компания Senior до этого объявила о сокращении рабочих мест.

В октябре Ортберг объявил о планах сократить штат компании на 10%, что означает ликвидацию порядка 17 000 рабочих мест. Это решение направлено на реструктуризацию компании с целью снижения расходов и повышения эффективности при производстве самолетов, поскольку этот процесс столкнулся с многочисленными задержками в последнее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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