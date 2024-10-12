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Boeing объявила о решении сократить 17 000 рабочих мест в целях экономии

Ведомости

Новый исполнительный директор Boeing Келли Ортберг объявил о планах сократить штат компании на 10%, что означает ликвидацию порядка 17 000 рабочих мест. Это решение направлено на реструктуризацию компании с целью снижения расходов и повышения эффективности при производстве самолетов, поскольку этот процесс столкнулся с многочисленными задержками в последнее время.

Как пишет The New York Times со ссылкой на письмо Ортберга, адресованое сотрудникам, корпорация Boeing последний раз отчитывалась о получении годовой прибыли в 2018 г., после чего она столкнулась с серьезными трудностями. Теперь же компания нуждается в изменении методов ведения бизнеса, чтобы максимально использовать свои сильные стороны, полагает гендиректор.

Объявление было сделано на фоне масштабной забастовки, которая началась почти месяц назад. Члены крупнейшего профсоюза International Association of Machinists and Aerospace Workers (Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли) отклонили предложение компании об улучшении трудовых условий и отказываются от выполнения рабочих задач. Профсоюз представляет более 33 000 сотрудников Boeing.

«Наш бизнес находится в сложной ситуации, и трудно переоценить проблемы, с которыми мы сталкиваемся вместе. Помимо адаптации к нашим текущим условиям, восстановление нашей компании требует сложных решений, и нам предстоит провести структурные изменения, чтобы гарантировать нашу конкурентоспособность и обеспечить наших клиентов в долгосрочной перспективе», – сказал Ортберг в письме.

24 сентября сотрудники компании отклонили предложение компании по повышению зарплат на 30%. В профсоюзе отметили, что предложение было выдвинуто без каких-либо обсуждений и не соответствует требованиям его членов. В ходе забастовок сотрудники авиакомпании требовали увеличения зарплат на 40%, но Boeing выступил с предложением поднять оплату труда на 25%. Предложение отклонили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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