Boeing объявила о решении сократить 17 000 рабочих мест в целях экономии
Новый исполнительный директор Boeing Келли Ортберг объявил о планах сократить штат компании на 10%, что означает ликвидацию порядка 17 000 рабочих мест. Это решение направлено на реструктуризацию компании с целью снижения расходов и повышения эффективности при производстве самолетов, поскольку этот процесс столкнулся с многочисленными задержками в последнее время.
Как пишет The New York Times со ссылкой на письмо Ортберга, адресованое сотрудникам, корпорация Boeing последний раз отчитывалась о получении годовой прибыли в 2018 г., после чего она столкнулась с серьезными трудностями. Теперь же компания нуждается в изменении методов ведения бизнеса, чтобы максимально использовать свои сильные стороны, полагает гендиректор.
Объявление было сделано на фоне масштабной забастовки, которая началась почти месяц назад. Члены крупнейшего профсоюза International Association of Machinists and Aerospace Workers (Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли) отклонили предложение компании об улучшении трудовых условий и отказываются от выполнения рабочих задач. Профсоюз представляет более 33 000 сотрудников Boeing.
«Наш бизнес находится в сложной ситуации, и трудно переоценить проблемы, с которыми мы сталкиваемся вместе. Помимо адаптации к нашим текущим условиям, восстановление нашей компании требует сложных решений, и нам предстоит провести структурные изменения, чтобы гарантировать нашу конкурентоспособность и обеспечить наших клиентов в долгосрочной перспективе», – сказал Ортберг в письме.
24 сентября сотрудники компании отклонили предложение компании по повышению зарплат на 30%. В профсоюзе отметили, что предложение было выдвинуто без каких-либо обсуждений и не соответствует требованиям его членов. В ходе забастовок сотрудники авиакомпании требовали увеличения зарплат на 40%, но Boeing выступил с предложением поднять оплату труда на 25%. Предложение отклонили.