Boeing объявила о решении сократить 17 000 рабочих мест в целях экономии

Как пишет The New York Times со ссылкой на письмо Ортберга, адресованое сотрудникам, корпорация Boeing последний раз отчитывалась о получении годовой прибыли в 2018 г., после чего она столкнулась с серьезными трудностями. Теперь же компания нуждается в изменении методов ведения бизнеса, чтобы максимально использовать свои сильные стороны, полагает гендиректор.