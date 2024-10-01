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Boeing рассматривает возможность размещения новых акций на $10 млрд

Ведомости

Американская авиастроительная компания Boeing рассматривает возможность размещения новых акций на сумму не менее $10 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, средства компании нужны для пополнения резервов на фоне продолжающейся забастовки сотрудников. По словам источников, компания проводит разные консультации по привлечению капитала, однако не будет этого делать до окончания забастовки, так как хочет иметь четкое представление о финансовых потерях, понесенных в результате протеста 33 000 сотрудников.

Агентство отмечает, что Boeing необходимо улучшить свое финансовое положение, чтобы удержать рейтинг инвестиционной категории. В случае его понижения до спекулятивного уровня компания столкнется с существенным увеличением затрат на обслуживание долга. Сейчас он составляет $58 млрд.

24 сентября сотрудники компании отклонили предложение компании по повышению зарплат на 30%. В профсоюзе отметили, что предложение было выдвинуто без каких-либо обсуждений и не соответствует требованиям его членов. В ходе забастовок сотрудники авиакомпании требовали увеличения зарплат на 40%, но Boeing выступил с предложением поднять оплату труда на 25%. Предложение отклонили.

Забастовка стала первой в компании с 2008 г. 8 сентября было достигнуто предварительное соглашение между Международной ассоциацией машинистов и авиакосмических рабочих (IAM) и Boeing, предусматривающее повышение зарплаты на 25% в течение четырехлетнего контракта, что меньше 40%, на котором настаивал профсоюз. Предыдущий контракт истек 12 сентября. Сотрудники компании утверждают, что зарплаты и льгот в последнем предложении компании недостаточно для жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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