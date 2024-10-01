Boeing рассматривает возможность размещения новых акций на $10 млрд

Забастовка стала первой в компании с 2008 г. 8 сентября было достигнуто предварительное соглашение между Международной ассоциацией машинистов и авиакосмических рабочих (IAM) и Boeing, предусматривающее повышение зарплаты на 25% в течение четырехлетнего контракта, что меньше 40%, на котором настаивал профсоюз. Предыдущий контракт истек 12 сентября. Сотрудники компании утверждают, что зарплаты и льгот в последнем предложении компании недостаточно для жизни.