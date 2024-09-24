Сотрудники Boeing отклонили предложение компании по повышению зарплат на 30%

19 сентября Reuters сообщил, что Boeing отправит в неоплачиваемый отпуск десятки тысяч сотрудников после того, как на прошлой неделе около 30 000 рабочих в США устроили забастовку. Генеральный директор компании Келли Ортберг также заявил, что он и другие руководители Boeing «пойдут на соразмерное сокращение заработной платы на время забастовки».