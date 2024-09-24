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Сотрудники Boeing отклонили предложение компании по повышению зарплат на 30%

Ведомости

Профсоюз сотрудников Boeing отклонил предложение компании по увеличению зарплат на 30% в течение четырех лет и даже не стал выносить его на голосование среди своих участников. Об этом сообщил The Guardian.

Boeing предложил повышение оплаты труда, восстановление надбавок за производительность и увеличение пенсионных выплат сотрудникам компании. В профсоюзе отметили, что предложение было выдвинуто без каких-либо обсуждений и не соответствует требованиям его членов.

«Эта тактика является вопиющим проявлением неуважения к вам – нашим членам – и процессу переговоров», – говорится в заявлении профсоюза.

19 сентября Reuters сообщил, что Boeing отправит в неоплачиваемый отпуск десятки тысяч сотрудников после того, как на прошлой неделе около 30 000 рабочих в США устроили забастовку. Генеральный директор компании Келли Ортберг также заявил, что он и другие руководители Boeing «пойдут на соразмерное сокращение заработной платы на время забастовки». 

В ходе забастовок сотрудники авиакомпании требовали увеличения зарплат на 40%, но Boeing выступил с предложением поднять оплату труда на 25%. Предложение отклонили. Забастовка стала первой в компании с 2008 г.

8 сентября было достигнуто предварительное соглашение между Международной ассоциацией машинистов и авиакосмических рабочих (IAM) и Boeing, предусматривающее повышение зарплаты на 25% в течение четырехлетнего контракта, что меньше 40%, на котором настаивал профсоюз. Предыдущий контракт истек 12 сентября. Сотрудники компании утверждают, что зарплаты и льгот в последнем предложении компании недостаточно для жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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