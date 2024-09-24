Сотрудники Boeing отклонили предложение компании по повышению зарплат на 30%
Профсоюз сотрудников Boeing отклонил предложение компании по увеличению зарплат на 30% в течение четырех лет и даже не стал выносить его на голосование среди своих участников. Об этом сообщил The Guardian.
Boeing предложил повышение оплаты труда, восстановление надбавок за производительность и увеличение пенсионных выплат сотрудникам компании. В профсоюзе отметили, что предложение было выдвинуто без каких-либо обсуждений и не соответствует требованиям его членов.
«Эта тактика является вопиющим проявлением неуважения к вам – нашим членам – и процессу переговоров», – говорится в заявлении профсоюза.
19 сентября Reuters сообщил, что Boeing отправит в неоплачиваемый отпуск десятки тысяч сотрудников после того, как на прошлой неделе около 30 000 рабочих в США устроили забастовку. Генеральный директор компании Келли Ортберг также заявил, что он и другие руководители Boeing «пойдут на соразмерное сокращение заработной платы на время забастовки».
В ходе забастовок сотрудники авиакомпании требовали увеличения зарплат на 40%, но Boeing выступил с предложением поднять оплату труда на 25%. Предложение отклонили. Забастовка стала первой в компании с 2008 г.
8 сентября было достигнуто предварительное соглашение между Международной ассоциацией машинистов и авиакосмических рабочих (IAM) и Boeing, предусматривающее повышение зарплаты на 25% в течение четырехлетнего контракта, что меньше 40%, на котором настаивал профсоюз. Предыдущий контракт истек 12 сентября. Сотрудники компании утверждают, что зарплаты и льгот в последнем предложении компании недостаточно для жизни.