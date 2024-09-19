Boeing отправит десятки тысяч сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Генеральный директор Келли Ортберг также заявил, что он и другие руководители Boeing «пойдут на соразмерное сокращение заработной платы на время забастовки». Boeing и Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической промышленности провели два дня обсуждений в присутствии федеральных посредников. Профсоюз, который 17 сентября заявил, что был разочарован первым днем посредничества, поздно вечером 18 сентября заявил, что второй день прошел без существенного прогресса.