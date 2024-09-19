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Boeing отправит десятки тысяч сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Ведомости

Boeing отправит в неоплачиваемый отпуск десятки тысяч сотрудников после того, как на прошлой неделе около 30 000 рабочих в США устроили забастовку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В ходе забастовок сотрудники авиакомпании требовали увеличения зарплат на 40%, однако компания выступила с предложением поднять оплату труда на 25%. Предложение отклонили, как пишет агентство, переговоры между профсоюзом и Boeing на этой неделе результата не дали. Как напоминает агентство, забастовка стала первой в Boeing с 2008 г.

Генеральный директор Келли Ортберг также заявил, что он и другие руководители Boeing «пойдут на соразмерное сокращение заработной платы на время забастовки». Boeing и Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической промышленности провели два дня обсуждений в присутствии федеральных посредников. Профсоюз, который 17 сентября заявил, что был разочарован первым днем посредничества, поздно вечером 18 сентября заявил, что второй день прошел без существенного прогресса.

13 сентября The Guardian сообщила, что Boeing ожидает забастовка 33 000 сотрудников с требованием повысить зарплаты. 8 сентября было достигнуто предварительное соглашение между Международной ассоциацией машинистов и авиакосмических рабочих (IAM) и Boeing, предусматривающее повышение зарплаты на 25% в течение четырехлетнего контракта, что меньше 40%, на котором настаивал профсоюз. Предыдущий контракт истек 12 сентября. По словам сотрудников, зарплаты и льгот в последнем предложении компании недостаточно для жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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