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Boeing ожидает забастовка 33 000 сотрудников с требованием повысить зарплаты

Ведомости

Более 30 000 сотрудников Boeing выйдут на забастовку с требованием повысить зарплаты, сообщает The Guardian.

Против предварительного соглашения, достигнутого между профсоюзом и компанией, проголосовали около 33 000 работников. Уточняется, что за отклонение договора проголосовали 94,6% работников Boeing, 96% высказались в пользу забастовки, начало которой запланировано утром 13 сентября по тихоокеанскому времени.

Незадолго до этого, по данным издания, генеральный директор Boeing Келли Ортберг просила сотрудников не объявлять забастовку, которая станет первой с 2008 г. По ее словам, эта акция поставит «восстановление компании под угрозу».

8 сентября было достигнуто предварительное соглашение между Международной ассоциацией машинистов и авиакосмических рабочих (IAM) и Boeing, предусматривающее повышение зарплаты на 25% в течение четырехлетнего контракта, что меньше 40%, на котором настаивал профсоюз. Предыдущий контракт истек 12 сентября. По словам сотрудников, зарплаты и льгот в последнем предложении компании недостаточно для жизни.

По данным ABC News, в соглашении Boeing также обязуется построить свой следующий коммерческий самолет совместно с профсоюзом в Вашингтоне. Ранее на этой неделе президент и исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes Стефани Поуп писала в письме к членам профсоюза, что это «лучший контракт, который мы когда-либо представляли». Профсоюз поддержал соглашение и призвал работников ратифицировать сделку, но голосование показало обратный результат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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