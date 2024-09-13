Boeing ожидает забастовка 33 000 сотрудников с требованием повысить зарплаты
Более 30 000 сотрудников Boeing выйдут на забастовку с требованием повысить зарплаты, сообщает The Guardian.
Против предварительного соглашения, достигнутого между профсоюзом и компанией, проголосовали около 33 000 работников. Уточняется, что за отклонение договора проголосовали 94,6% работников Boeing, 96% высказались в пользу забастовки, начало которой запланировано утром 13 сентября по тихоокеанскому времени.
Незадолго до этого, по данным издания, генеральный директор Boeing Келли Ортберг просила сотрудников не объявлять забастовку, которая станет первой с 2008 г. По ее словам, эта акция поставит «восстановление компании под угрозу».
8 сентября было достигнуто предварительное соглашение между Международной ассоциацией машинистов и авиакосмических рабочих (IAM) и Boeing, предусматривающее повышение зарплаты на 25% в течение четырехлетнего контракта, что меньше 40%, на котором настаивал профсоюз. Предыдущий контракт истек 12 сентября. По словам сотрудников, зарплаты и льгот в последнем предложении компании недостаточно для жизни.
По данным ABC News, в соглашении Boeing также обязуется построить свой следующий коммерческий самолет совместно с профсоюзом в Вашингтоне. Ранее на этой неделе президент и исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes Стефани Поуп писала в письме к членам профсоюза, что это «лучший контракт, который мы когда-либо представляли». Профсоюз поддержал соглашение и призвал работников ратифицировать сделку, но голосование показало обратный результат.