Boeing ожидает забастовка 33 000 сотрудников с требованием повысить зарплаты

По данным ABC News, в соглашении Boeing также обязуется построить свой следующий коммерческий самолет совместно с профсоюзом в Вашингтоне. Ранее на этой неделе президент и исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes Стефани Поуп писала в письме к членам профсоюза, что это «лучший контракт, который мы когда-либо представляли». Профсоюз поддержал соглашение и призвал работников ратифицировать сделку, но голосование показало обратный результат.