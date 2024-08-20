Boeing приостановила тесты самолетов 777X из-за поврежденной детали
Американская авиастроительная корпорация Boeing приостановила летные испытания авиалайнеров серии 777X из-за обнаружения повреждений в детали одного из самолетов. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление компании.
Поврежденная деталь, которая была изготовлена на заказ и находится между двигателем и конструкцией самолета, была обнаружена во время планового технического обслуживания. Компания заявила, что проинформировала о ситуации Федеральное управление гражданской авиации США и своих клиентов, которые заказали 481 самолет 777X. После замены детали летные испытания планируется возобновить.
CNBC отмечает, что пока не ясно, повлияет ли этот инцидент на сертификацию и поставки новых лайнеров, которые были запланированы на 2025 г., что примерно на пять лет позже изначально намеченного года поставки.
В марте 2019 г. корпорация провела презентацию новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X. Заявлялось, что он станет самым большим и эффективным двухдвигательным реактивным самолетом в мире. По данным компании, Boeing-777X обеспечит на 10% меньшее потребление топлива и выбросов вредных веществ в атмосферу, а также на 10% более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с конкурентами. Изначально его первый полет планировался на осень 2019 г., а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 г. Но в сентябре 2019 г. Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний лайнера 777X на герметичность.