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Boeing приостановила тесты самолетов 777X из-за поврежденной детали

Ведомости

Американская авиастроительная корпорация Boeing приостановила летные испытания авиалайнеров серии 777X из-за обнаружения повреждений в детали одного из самолетов. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление компании.

Поврежденная деталь, которая была изготовлена на заказ и находится между двигателем и конструкцией самолета, была обнаружена во время планового технического обслуживания. Компания заявила, что проинформировала о ситуации Федеральное управление гражданской авиации США и своих клиентов, которые заказали 481 самолет 777X. После замены детали летные испытания планируется возобновить.

CNBC отмечает, что пока не ясно, повлияет ли этот инцидент на сертификацию и поставки новых лайнеров, которые были запланированы на 2025 г., что примерно на пять лет позже изначально намеченного года поставки.

В марте 2019 г. корпорация провела презентацию новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X. Заявлялось, что он станет самым большим и эффективным двухдвигательным реактивным самолетом в мире. По данным компании, Boeing-777X обеспечит на 10% меньшее потребление топлива и выбросов вредных веществ в атмосферу, а также на 10% более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с конкурентами. Изначально его первый полет планировался на осень 2019 г., а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 г. Но в сентябре 2019 г. Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний лайнера 777X на герметичность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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