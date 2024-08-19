Пассажиропоток российских авиакомпаний за 7 месяцев вырос на 7%Россияне продолжают активно путешествовать на фоне увеличения доходов
Пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам первых семи месяцев 2024 г. достиг 63 млн человек, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года, подсчитали «Ведомости» на основе данных Росавиации. В июле показатель увеличился на 4% до 8,3 млн человек.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров 1 августа на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным говорил о планах российских авиакомпаний обслужить в летнем расписании 73,3 млн пассажиров. Такой объем предполагает рост пассажиропотока на 6% по сравнению с тем же периодом 2023 г.
Группа «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа») за семь месяцев перевезла 31,2 млн человек – на 20% больше, чем годом ранее. При этом помесячные темпы роста пассажиропотока группы снижаются: если июльская динамика составила 15% год к году, то в июне рост перевозок составил 20%, а в мае – 22%.
Представитель «Победы» сказал «Ведомостям», что авиакомпания по итогам июля перевезла 1,3 млн пассажиров – на 1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за январь – июль лоукостер перевез 8 млн человек (+7%). Загруженность кресел на рейсах авиакомпании в июле составила 96,9%, добавил собеседник. В других авиакомпаниях на запросы «Ведомостей» не ответили.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев продолжающийся рост пассажиропотока на авиарейсах объясняет увеличением доходов населения на фоне кадрового голода, что позволяет людям чаще путешествовать. Кроме того, авиакомпании провели масштабную работу, связанную с поддержанием летной годности парка, отмечает эксперт.
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян за вычетом инфляции и обязательных платежей, таких как налоги и проценты по кредитам, выросли в апреле – июне на 9,6%. Это стало рекордным показателем с 2013 г. За первое полугодие 2024 г. реальные доходы населения выросли на 8,1% («Ведомости» писали об этом 31 июля).
Пантелеев допускает, что объем перевозок в 2024 г. может превысить прошлогодние показатели. Сейчас авиаотрасль растет быстрее, чем предусмотрено правительственной программой развития авиатранспорта, добавляет он.
По итогам 2023 г. российские авиакомпании перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем в 2022 г. Результаты минувшего года превзошли плановый показатель, заложенный Минтрансом, на 2 млн пассажиров. По текущему прогнозу Росавиации, в этом году отечественные эксплуатанты перевезут 98,1 млн человек.
Ранее Ядров говорил, что реализация этого прогноза будет зависеть от S7 – а именно от того, что она решит делать с самолетами, оснащенными американскими двигателями Pratt & Whitney нового поколения. Перевозчик с прошлого года испытывает сложности с обслуживанием самолетов семейства Airbus A320/321neo, оборудованных этими двигателями. Это привело к тому, что с конца октября 2023 г. по конец июня 2024 г. количество воздушных судов с действующим сертификатом летной годности в парке компании снизилось на 5 единиц – до 95 самолетов. Всего за отчетный период из парков отечественных авиакомпаний временно выбыло 3% самолетов.