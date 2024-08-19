Пассажиропоток российских авиакомпаний за 7 месяцев вырос на 7%

Ранее Ядров говорил, что реализация этого прогноза будет зависеть от S7 – а именно от того, что она решит делать с самолетами, оснащенными американскими двигателями Pratt & Whitney нового поколения. Перевозчик с прошлого года испытывает сложности с обслуживанием самолетов семейства Airbus A320/321neo, оборудованных этими двигателями. Это привело к тому, что с конца октября 2023 г. по конец июня 2024 г. количество воздушных судов с действующим сертификатом летной годности в парке компании снизилось на 5 единиц – до 95 самолетов. Всего за отчетный период из парков отечественных авиакомпаний временно выбыло 3% самолетов.