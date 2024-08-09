В России могут сократить планы по выпуску 1000 гражданских самолетов
Программу по выпуску 1000 гражданских самолетов до 2030 г. могут сократить или создать новую стратегию по развитию авиаотрасли. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«Рекомендация пересмотреть количественные показатели и сбалансировать “экономически оправданный спрос и планы по производству воздушных судов (ВС)”, в частности, была дана в ходе внешнего аудита на заводах Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)», – говорится в материале.
Собеседники издания уточнили, что вопрос поставок будет обсуждаться на закрытом совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина уже на следующей неделе.
О планах поставить 1000 самолетов авиакомпаниям до 2030 г. было объявлено министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым (ныне занимающим пост первого вице-премьера) в июне 2022 г. на ПМЭФе. Предполагается, что новые российские самолеты будут постепенно заменять выбывающую из эксплуатации зарубежную авиатехнику. Поставки должны были начаться с 2023 г.
15 января 2024 г. правительство выпустило распоряжение о финансировании нового инвестпроекта по созданию гражданских самолетов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Через возвратные механизмы планируется привлечь 283,8 млрд руб.