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В России могут сократить планы по выпуску 1000 гражданских самолетов

Ведомости

Программу по выпуску 1000 гражданских самолетов до 2030 г. могут сократить или создать новую стратегию по развитию авиаотрасли. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Рекомендация пересмотреть количественные показатели и сбалансировать “экономически оправданный спрос и планы по производству воздушных судов (ВС)”, в частности, была дана в ходе внешнего аудита на заводах Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)», – говорится в материале.

Собеседники издания уточнили, что вопрос поставок будет обсуждаться на закрытом совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина уже на следующей неделе.

О планах поставить 1000 самолетов авиакомпаниям до 2030 г. было объявлено министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым (ныне занимающим пост первого вице-премьера) в июне 2022 г. на ПМЭФе. Предполагается, что новые российские самолеты будут постепенно заменять выбывающую из эксплуатации зарубежную авиатехнику. Поставки должны были начаться с 2023 г.

15 января 2024 г. правительство выпустило распоряжение о финансировании нового инвестпроекта по созданию гражданских самолетов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Через возвратные механизмы планируется привлечь 283,8 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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