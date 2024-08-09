В России могут сократить планы по выпуску 1000 гражданских самолетов

О планах поставить 1000 самолетов авиакомпаниям до 2030 г. было объявлено министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым (ныне занимающим пост первого вице-премьера) в июне 2022 г. на ПМЭФе. Предполагается, что новые российские самолеты будут постепенно заменять выбывающую из эксплуатации зарубежную авиатехнику. Поставки должны были начаться с 2023 г.